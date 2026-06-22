Τουρκία: Υποψήφιος πρόεδρος ξανά στις επόμενες εκλογές ο Ερντογάν

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ επιβεβαίωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί την επιλογή του κυβερνητικού συνασπισμού για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τη συνταγματική δυνατότητα νέας υποψηφιότητάς του.

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε ότι υποψήφιος του κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της κυβερνητικής συμμαχίας να στηρίξει εκ νέου την υποψηφιότητά του.



Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΡ, ο Τσελίκ τόνισε ότι «όλα τα αρμόδια όργανα του κόμματός μας έχουν εκφράσει με απόλυτη σαφήνεια και αποφασιστικότητα τη θέση τους», αναφερόμενος στην υποψηφιότητα Ερντογάν.

Το μήνυμα Μπαχτσελί και η «ενότητα» της Συμμαχίας

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του ηγέτη του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της παραμονής του Ερντογάν στην προεδρία και απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο Τσελίκ ανέφερε ότι η Άγκυρα υποδέχθηκε τις τοποθετήσεις αυτές με ευγνωμοσύνη.



Όπως σημείωσε, οι δηλώσεις Μπαχτσελί αποτυπώνουν την ενότητα και τη σύμπνοια της κυβερνητικής συμμαχίας γύρω από την υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου.

Το σενάριο για εκλογές πριν από το 2028

Η συζήτηση για μια νέα υποψηφιότητα του Ερντογάν αναζωπυρώθηκε μετά από ανάλυση του συμβούλου του προέδρου και αντιπροέδρου του Συμβουλίου Νομικών Πολιτικών της Προεδρίας, Μεχμέτ Ουτσούμ.

Ο τελευταίος υποστήριξε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται την ηγεσία του Ερντογάν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη υποψηφιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η Εθνοσυνέλευση θα αποφασίσει τη διεξαγωγή εκλογών με πλειοψηφία 360 βουλευτών.

Μάλιστα, πρότεινε οι εκλογές να διεξαχθούν λίγες εβδομάδες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία του Μαΐου 2028, προκρίνοντας συμβολικά την 16η Απριλίου 2028, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2017 για τη μετάβαση στο προεδρικό σύστημα.

Το εμπόδιο των 360 ψήφων στη Βουλή

Η κυβερνητική συμμαχία δεν διαθέτει από μόνη της τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για να προκηρύξει εκλογές. ΑΚΡ, MHP, HÜDA PAR και DSP, συγκεντρώνουν συνολικά 327 βουλευτές, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 33 ακόμη βουλευτών από την αντιπολίτευση προκειμένου να εγκριθεί μια απόφαση για προσφυγή στις κάλπες.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά του, ο έκπτωτος πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, έχει ξεκαθαρίσει ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να στηρίξει αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών μόνο και μόνο για να καταστεί δυνατή μια νέα υποψηφιότητα του Ερντογάν.



Το ζήτημα της συνταγματικής νομιμότητας μιας ακόμη υποψηφιότητας του Τούρκου προέδρου είχε προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και στις προηγούμενες εκλογές, καθώς το Σύνταγμα προβλέπει κατ’ αρχήν ανώτατο όριο δύο προεδρικών θητειών, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας.