Ρωγμή στην εικόνα της ισραηλινο-αμερικανικής σύμπλευσης

Ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα του Ισραήλ δεν είναι μόνο η στρατιωτική του ισχύς, η τεχνολογική του υπεροχή ή οι δυνατότητες των υπηρεσιών πληροφοριών του. Είναι επίσης η εικόνα που έχει διαμορφωθεί διεθνώς εδώ και δεκαετίες ότι η χώρα διατηρεί μια εξαιρετικά στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι δύο σύμμαχοι κινούνται σχεδόν πάντα σε πλήρη συντονισμό στα μεγάλα ζητήματα ασφάλειας της Μέσης Ανατολής.

Η αντίληψη αυτή λειτουργεί ως ένας επιπλέον πολλαπλασιαστής ισχύος για το Ισραήλ, καθώς ενισχύει την αποτρεπτική του εικόνα και δημιουργεί την εντύπωση ότι πίσω από κάθε σημαντική ισραηλινή πρωτοβουλία βρίσκεται, άμεσα ή έμμεσα, η στήριξη της Ουάσιγκτον. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η εικόνα που μεταδόθηκε προς το εξωτερικό δεν ήταν αυτή μιας κοινής αμερικανοϊσραηλινής απόφασης ή ενός συντονισμένου σχεδίου δράσης.

Αντιθέτως, η εντύπωση που δημιουργήθηκε είναι ότι το Ισραήλ επιχείρησε να προχωρήσει σε μια κίνηση την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ενέκρινε και τελικά μπλόκαρε. Είτε πρόκειται για διαφωνία τακτικής είτε για βαθύτερη στρατηγική απόκλιση, το αποτέλεσμα σε επίπεδο εντυπώσεων είναι το ίδιο: για πρώτη φορά μετά από καιρό, η διεθνής κοινότητα είδε δημόσια την αμερικανική ηγεσία να θέτει όρια στις επιδιώξεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Αλλάζει η δυναμική στις σχέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ;

Η σημασία αυτού του γεγονότος ξεπερνά κατά πολύ το ίδιο το περιστατικό. Στη Μέση Ανατολή, οι πολιτικές εντυπώσεις και η αντίληψη ισχύος συχνά έχουν την ίδια βαρύτητα με τις πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες. Οι αντίπαλοι του Ισραήλ, αλλά και οι σύμμαχοί του, παρακολουθούν διαρκώς τη δυναμική της σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας ενδείξεις για το πόσο ελεύθερα μπορεί να κινηθεί η ισραηλινή ηγεσία και πόσο διατεθειμένη είναι η Ουάσιγκτον να στηρίξει ή να περιορίσει τις επιλογές της. Η εικόνα ενός Αμερικανού προέδρου που παρεμβαίνει προσωπικά για να αποτρέψει μια ισραηλινή ενέργεια δημιουργεί νέα δεδομένα. Για τις αραβικές χώρες της περιοχής, αποτελεί ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο των κρίσιμων αποφάσεων και δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Για το Ιράν και τους συμμάχους του, η εξέλιξη μπορεί να εκληφθεί ως σημάδι ότι υπάρχουν όρια στην ισραηλινή ελευθερία κινήσεων, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένης έντασης. Παράλληλα, το περιστατικό αναδεικνύει και τον καθοριστικό ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής έναντι της Μέσης Ανατολής. Παρότι θεωρείται ένας από τους πλέον φιλοϊσραηλινούς προέδρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει επανειλημμένα δείξει ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τα αμερικανικά συμφέροντα και όχι αποκλειστικά τις επιδιώξεις της ισραηλινής κυβέρνησης. Εάν πράγματι υπήρξε παρέμβασή του για να αποτραπεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση, τότε το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο του ρυθμού και της κατεύθυνσης των εξελίξεων στην περιοχή.

Δεν υπάρχει απόλυτος συντονισμός Ουάσιγκτον-Τελ Αβίβ στον πόλεμο

Το μεγαλύτερο πλήγμα, ωστόσο, ίσως να μην αφορά την ουσία της απόφασης αλλά τον συμβολισμό της. Η ισχύς του Ισραήλ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην πεποίθηση ότι διαθέτει ανοιχτό δίαυλο επιρροής προς το υψηλότερο επίπεδο της αμερικανικής εξουσίας. Όταν η εικόνα αυτή αμφισβητείται δημοσίως, έστω και προσωρινά, δημιουργούνται ερωτήματα για το κατά πόσο η ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει την ατζέντα της στην Ουάσιγκτον σε κρίσιμες στιγμές. Φυσικά, είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη πορεία των αμερικανοϊσραηλινών σχέσεων. Η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών παραμένει βαθιά και πολυεπίπεδη, ενώ οι δεσμοί τους εκτείνονται πολύ πέρα από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση κατέγραψε μια σπάνια δημόσια στιγμή κατά την οποία η εικόνα του απόλυτου συντονισμού αμφισβητήθηκε. Και σε μια περιοχή όπου οι εντυπώσεις συχνά μετατρέπονται σε πολιτικά και στρατηγικά δεδομένα, αυτό από μόνο του αποτελεί μια εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα.