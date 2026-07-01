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Κόσμος Μπέντζαμιν Νετανιάχου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Ισραήλ

Μετωπική Ερντογάν-Νετανιάχου: «Τα χέρια σας είναι βαμμένα με αίμα–Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελείωσε»

Σε νέο κύκλο έντασης μπήκαν Τουρκία και Ισραήλ με εκατέρωθεν βαριές δηλώσεις Ερντογάν - Νετανιάχου για τη γενοκτονία των Αρμενίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νίκος Νανούρης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
Νίκος Νανούρης
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νίκος Νανούρης avatar
Νίκος Νανούρης

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Nέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ, με τον πρόεδρο της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες με φόντο την αναγνώριση από το Ισραήλ της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, απέρριψε κατηγορηματικά την απόφαση του Ισραήλ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη διεθνή κοινότητα από τον πόλεμο στη Γάζα.

«Δεν δίνουμε την παραμικρή αξιοπιστία στις συκοφαντίες που στρέφονται κατά της χώρας μας από ένα εγκληματικό δίκτυο, τα χέρια του οποίου είναι βαμμένα με το αίμα 73.000 αθώων Παλαιστινίων, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι «στην ιστορία της Τουρκίας δεν υπάρχουν γενοκτονίες, σφαγές, καταπίεση ή αποικιοκρατία, αλλά δικαιοσύνη και συμπόνια, καλώντας όσους κατηγορούν την Άγκυρα να εξετάσουν πρώτα τη δική τους ιστορία.

«Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελείωσε»

Η απάντηση του Ισραήλ ήταν άμεση. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, αναφερόμενος σε δηλώσεις του Τούρκου προέδρου περί καταστροφής του Ισραήλ και ανάκτησης του ελέγχου της Ιερουσαλήμ.

«Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να πάρει ξανά τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ. Φαίνεται πως έχει ξεχάσει ότι τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος του Ισραήλ. Καλό θα ήταν να ηρεμήσει. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας ή την ασφάλειά μας και έχουμε ήδη αποδείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», πρόσθεσε.

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