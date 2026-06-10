Τραμπ για Ιράν: «Θα χτυπηθούν σήμερα» - Προαναγγέλλει σκληρή απάντηση για το Apache

Νέα δραματική κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό Κόλπο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλλει ανοιχτά νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα τους χτυπήσουμε και θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν σήμερα. Έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέρριψαν το ελικόπτερό μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, στέλνοντας το πιο ξεκάθαρο μήνυμα μέχρι στιγμής ότι η Ουάσιγκτον περνά ξανά σε στρατιωτική δράση. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, με το Πεντάγωνο να κάνει λόγο για πλήγματα σε συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και κέντρα ελέγχου κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

NOW: Trump:



We are going to hit Iran hard today. pic.twitter.com/He6ShAC9UM — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Παρά τη στρατιωτική απάντηση, ο Τραμπ επιμένει ότι εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν «μια συμφωνία που να έχει νόημα και να λειτουργεί». Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς η Τεχεράνη έχει ήδη απαντήσει με επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή, ενώ οι φόβοι για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ενισχύονται ώρα με την ώρα.

«Δεν θα υπάρξει σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ όσο είμαι πρόεδρος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου αν πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, απάντησε: «Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν. Είναι ισχυρό άτομο... Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί με την Τουρκία, όσο είμαι πρόεδρος, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και τον σέβομαι».