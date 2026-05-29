Το έριξε στη γυμναστική μαζί με πεζοναύτες ο Πιτ Χέγκσεθ - «Εσείς θα πολεμήσετε το Ιράν»

Πιστός στην αγαπημένη του τακτική, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ προπονήθηκε μαζί με πεζοναύτες και ναύτες πάνω στο USS Boxer στη Σιγκαπούρη, όπου έχει μεταβεί ενόψει της συμμετοχής του στο φόρουμ «Διάλογος Σάνγκρι-Λα».

Ο υπουργός Πολέμου εμφανίστηκε φορώντας μια μπλούζα με τη φράση «Αυτό σημαίνει πόλεμος», αθλητικά παπούτσια και βερμούδα, και έκανε προπόνηση μαζί με τους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Έτρεξε, έκανε κάμψεις και άλλες ασκήσεις, ενώ οι κάμερες κατέγραφαν κάθε του κίνηση.

Η κοινή αυτή άσκηση αποτέλεσε ταυτόχρονα μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας προς το Ιράν. Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου στόχευε να ενισχύσει το ηθικό των στρατιωτών, απευθυνόμενος σε αυτούς και επισημαίνοντας: «Δεν θα πολεμήσω εγώ το Ιράν, εσείς θα το κάνετε».

Στη συνέχεια, μιλώντας στο προσωπικό, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε σε παλαιότερη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα βρεθεί αντιμέτωπη με «τον δικό μου άνθρωπο». «Εννοούσε εμένα, αλλά στην ουσία εννοούσε εσάς», εξήγησε ο υπουργός στους στρατιώτες.