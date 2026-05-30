Θρίλερ με τον Έλληνα κατάσκοπο του Ιράν στο Λονδίνο: Η κάμερα σε κάλτσα και οι φωτογραφίες σπιτιών

Μία παράξενη υπόθεση με ελληνικό ενδιαφέρον ξεδιπλώνεται από χθες Παρασκευή (30/5) στη Βρετανία, με έναν 46χρονο Έλληνα υπήκοο να συλλαμβάνεται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, σε βάρος δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο Έλληνας υπήκοος γεννήθηκε στη Γεωργία και διαμένει στη Γερμανία. Ο 46χρονος ταξίδεψε στη Βρετανία δύο φορές, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026 και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνου, φέρεται να έθεσε υπό παρακολούθηση δημοσιογράφο του Iran International, ένα ειδησεογραφικό μέσο που εκπέμπει στην περσική γλώσσα και διάκειται εχθρικά στο καθεστώς της Τεχεράνης.

A Greek national has been charged under Britain’s National Security Act with assisting a foreign intelligence service, believed to be Iran’s, over the targeting of a journalist at London-based Iran International, British police said.https://t.co/hLhOVHAwLb pic.twitter.com/bvTcPNaooX — Iran International English (@IranIntl_En) May 29, 2026

Κατά τη δεύτερη επίσκεψή του, ο 46χρονος φέρεται να «εγκατέστησε μια κρυφή κάμερα μέσα σε μια κάλτσα», η οποία «είχε τη δυνατότητα να στέλνει δεδομένα σε άγνωστα άτομα στο εξωτερικό». Σύμφωνα με τις αναφορές, στη συνέχεια τοποθέτησε την κάμερα σε ένα δέντρο.

Ο 46χρονος εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ την Παρασκευή (30/5), κατηγορούμενος για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών -η οποία εικάζεται ότι είναι του Ιράν- βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας (National Security Act), μετά από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε την ταυτότητά του μέσω Ρώσου διερμηνέα, αλλά δεν δήλωσε ένοχος ή αθώος. Κρίθηκε προφυλακιστέος και θα εμφανιστεί ενώπιον του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου (Old Bailey) στις 19 Ιουνίου.

Φωτογράφιζε σπίτια και πινακίδες αυτοκινήτων

Οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι ο 46χρονος Έλληνας φέρεται να επισκέφτηκε διευθύνσεις που σχετίζονται με τον δημοσιογράφο και στα δύο ταξίδια του στο Λονδίνο. Κατηγορείται ότι φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε σπίτια και πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μηνύματα στο τηλέφωνο του 46χρονου, έδειχναν ότι χρηματοδοτούταν από άτομα στο εξωτερικό, ενώ ξεχωριστά στοιχεία υποδηλώνουν ότι είχε πραγματοποιήσει παρακολούθηση και σε μια αμυντική εταιρεία στην Ιταλία, ανάμεσα στα ταξίδια του στη Βρετανία. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι ενέργειές του θεωρούνται ότι γίνονταν για λογαριασμό του Ιράν.

Στο «στόχαστρο» της Τεχεράνης δημοσιογράφοι του Iran International

Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται για το Iran International έχουν μπει «ανοιχτά στο στόχαστρο» της ιρανικής κυβέρνησης, δήλωσε ο εισαγγελέας Λι Ίνγχαμ, με μέλη του προσωπικού να έχουν εμφανιστεί ακόμη και σε αφίσες με τη σήμανση «Καταζητείται: νεκρός ή ζωντανός».

Ο 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Δυτικού Σάσεξ στις 16 Μαΐου από ντετέκτιβ της Αντιτρομοκρατικής του Λονδίνου. Η διοικήτρια Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής του Λονδίνου, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης περσικής γλώσσας.

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με μια σειρά από οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό, που συνδέονται με αυτήν την έρευνα.

Εάν οποιοσδήποτε έχει ανησυχίες για την ασφάλειά του, μπορεί να επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομική δύναμη ώστε να του παρασχεθούν περαιτέρω συμβουλές και υποστήριξη».

Η αστυνομία εκτιμά ότι δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.