Βρετανία: Σύλληψη 46χρονου Έλληνα για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Στη σύλληψη ενός 46χρονου Έλληνα υπηκόου προχώρησαν οι βρετανικές Αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για κατασκοπεία υπέρ ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν.

Ο Ιωάννης Αϊδινίδης, που διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, κατηγορείται βάσει του Νόμου Εθνικής Ασφάλειας του 2023 για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η υπόθεση και η σύλληψη

Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου, ο 46χρονος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ, έπειτα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής Νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Ακολούθως μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου, όπου κρατήθηκε με βάση σχετική διάταξη του νόμου, ενώ εξασφαλίστηκε και παράταση της κράτησής του μέχρι τις 30 Μαΐου, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου του Westminster.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν έπειτα από συνεργασία με την Εισαγγελία του Στέμματος (CPS), ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου, σύμφωνα με το Iran international.

Στο στόχαστρο δημοσιογράφος στο Λονδίνο

Η υπόθεση συνδέεται με τη στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργάζεται στο μέσο Iran International, με έδρα το Λονδίνο.

Η βρετανική αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει ευρύτερη απειλή για το κοινό από τη συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο αναγνώρισε ότι προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα σε εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης περσικής γλώσσας.

Η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, διοικητής Χέλεν Φλάναγκαν, ανέφερε ότι οι αρχές συνεχίζουν να συνεργάζονται με οργανισμούς και άτομα για την παροχή συμβουλών ασφαλείας.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με μέσα ενημέρωσης περσικής γλώσσας στη Βρετανία, λόγω απειλών που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν.

Ευρύτερο πλαίσιο υποθέσεων

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια του Iran International και των εργαζομένων του.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, τρία άτομα κατηγορήθηκαν τον Απρίλιο για απόπειρα εμπρησμού εγκαταστάσεων που συνδέονται με τον τηλεοπτικό σταθμό στο βορειοδυτικό Λονδίνο, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Επιπλέον, δύο Ρουμάνοι δικάζονται στο Λονδίνο για την επίθεση με μαχαίρι το 2024 κατά του παρουσιαστή του σταθμού, Πουρία Ζεραάτι, κοντά στην κατοικία του στο Wimbledon, με τις βρετανικές Αρχές να εκτιμούν ότι η εντολή δόθηκε από τρίτο πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό του ιρανικού κράτους, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.