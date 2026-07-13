ΗΠΑ: Νεκρός σε επιχείρηση της ICE στο Μέιν – Δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό αυτόν τον μήνα

Ένα άτομο σκοτώθηκε τη Δευτέρα (13/7) σε περιστατικό με πυροβολισμούς που εμπλέκεται η ICE στο Μέιν, σηματοδοτώντας τη δεύτερη δολοφονία αυτόν τον μήνα που συνδέεται με την υπηρεσία απελάσεων.



Η κυβερνήτης του Μέιν, Τζάνετ Μιλς, επιβεβαίωσε τον μοιραίο πυροβολισμό, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανησυχητική και τρομακτική» και δεσμεύτηκε να εμπλέξει τις πολιτειακές αρχές στην έρευνα για το τι συνέβη.



Οι λεπτομέρειες ήταν ακόμη περιορισμένες το απόγευμα της Δευτέρας και ούτε η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ ούτε η Εθνική Ασφάλεια, η μητρική υπηρεσία της, είχαν σχολιάσει, σύμφωνα με την Washington Post.

Oμάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών αναγνώρισαν τον άνδρα που σκοτώθηκε ως έναν 26χρονο από την Κολομβία. Ο γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ, ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτεία, δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) του είπε ότι ο άνδρας είχε εκκρεμή εντολή απέλασης εναντίον του. Επίσης, ο γερουσιαστής ανέφερε ακόμη ότι του μετέφεραν πως ο άνδρας βρισκόταν σε ένα όχημα που «οπλίστηκε», και τότε τον πυροβόλησε ένας πράκτορας της ICE.



Εικόνες από το σημείο έδειχναν ένα λευκό SUV να πιέζεται πάνω σε ένα λευκό Kia sedan, με το πτώμα να κείτεται στο έδαφος λίγα μέτρα μακριά από την πόρτα του οδηγού του sedan. Το SUV έχει προβολέα πάνω από τον πλευρικό καθρέφτη του οδηγού, όπως συνηθίζεται με τα οχήματα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.