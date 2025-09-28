Αυτές είναι οι 10 πιο cool γειτονιές του κόσμου για το 2025

Υπάρχει μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν είσαι σε διακοπές και βρίσκεις μια περιοχή που σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου... Αν θέλεις να μάθεις ποια είναι τα πιο συναρπαστικά σημεία στον επόμενο προορισμό σου, ο παγκόσμιος οδηγός καταχωρήσεων Time Out σου δίνει τις απαντήσεις.

Στην κορυφή της κατάταξης για το 2025 βρίσκεται μια γωνιά του Τόκιο που το Time Out αποκαλεί «νιρβάνα για τους βιβλιόφιλους». Το Jimbōchō φιλοξενεί περίπου 130 καταστήματα με παλιά βιβλία - επισημαίνει τα Isseido Booksellers και Kitazawa Bookstore ως εξαιρετικά σημεία εκκίνησης για μια μέρα εξερεύνησης στον κόσμο των βιβλίων - καθώς και την κουλτούρα των καφετεριών και τα νόστιμα εστιατόρια με κάρυ.

Η ετήσια λίστα του Time Out καταρτίζεται από υποψηφιότητες που υποβάλλονται από το παγκόσμιο δίκτυο συντακτών και συγγραφέων του. Οι επιλογές στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση κριτήρια όπως ο πολιτισμός, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και το ποτό, καθώς και αυτό που το Time Out περιγράφει ως «αυτή τη δύσκολο να την καθορίσεις αίσθηση του παρόντος».



«Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τη φετινή λίστα του Time Out είναι το πόσο πολύ οι γειτονιές μας διαμορφώνονται από και για τις τοπικές κοινότητές τους», δήλωσε η συντάκτρια ταξιδιωτικών θεμάτων του περιοδικού, Grace Beard, στο CNN Travel.



Η Beard είπε ότι η φετινή λίστα προβάλλει μερικές πιο γνωστές και αγαπητές γειτονιές παράλληλα με λιγότερο γνωστούς προορισμούς - «μέρη που οι ντόπιοι αγαπούν πραγματικά και που αξίζουν την ίδια προσοχή με τα βασικά τουριστικά κέντρα μιας πόλης».

«Δύσκολο να οριστεί το αίσθημα του "τώρα"»

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το Borgerhout, στην Αμβέρσα, που αποκαλείται η «δημιουργική καρδιά» της βελγικής πόλης. Το Time Out αναδεικνύει τα υπέροχα εστιατόρια και τις πολυάριθμες γκαλερί του Borgerhout, όπως το Café Josee και το Pizza Gallery, που συνδυάζουν την τέχνη με το φαγητό. Η ομάδα του Time Out συνιστά να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας ώστε να συμπέσει με την τριμηνιαία τοπική γιορτή Borger Nocturne, κατά την οποία οι γκαλερί της περιοχής παραμένουν ανοιχτές μέχρι αργά και η περιοχή που είναι γνωστή με το χαϊδευτικό όνομα «BoHo» ζωντανεύει.

Η Barra Funda στα δυτικά του Σάο Πάολο της Βραζιλίας καταλαμβάνει την τρίτη θέση χάρη σε αυτό που το Time Out περιγράφει ως «μια αναμφισβήτητα δροσερή και δημιουργική ατμόσφαιρα» σε συνδυασμό με τη βιομηχανική ιστορία της. Η ομάδα προτείνει να μην χάσετε τα κοκτέιλ στο μπαρ Água e Biscoito.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Camberwell, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, το οποίο προτείνει το Time Out για τη «νεανική του ατμόσφαιρα, το ανεξάρτητο πνεύμα και τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα».



Η Anna Preston, κάτοικος του Camberwell εδώ και 10 χρόνια, δήλωσε στο CNN Travel ότι «πάντα ήξερε ότι ήταν ένα ξεχωριστό μέρος και είναι υπέροχο να βλέπεις ότι αυτό αναγνωρίζεται».



Η Preston και το Time Out τόνισαν ότι η South London Gallery και άλλοι χώροι τέχνης της περιοχής είναι μέρος αυτού που κάνει το Camberwell ξεχωριστό. Η Preston ανέφερε ότι είναι επίσης θαυμάστρια της ποικιλίας των τοπικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του καφέ-βιβλιοπωλείου Lala Books.



Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Avondale στο Σικάγο, που ξεχωρίζει για τα μπαρ με κρασί, τα στούντιο ευεξίας και τους χώρους μουσικής. Η γειτονιά είναι επίσης γνωστή για τις ιδιόμορφες μικρές επιχειρήσεις της, όπως το ρετρό μπόουλινγκ Avondale Bowl και το μπαρ Consignment Lounge με θέμα το παλαιοπωλείο. Ο Jeff Wilson, διευθύνων εταίρος του Avondale Bowl, δήλωσε στο CNN Travel ότι «το γεγονός ότι πολλές από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις του Avondale περιλαμβάνονται σε μια λίστα με τόσες άλλες κοινότητες από όλο τον κόσμο δείχνει πραγματικά πόσα εκπληκτικά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας».

Η λίστα περιλαμβάνει 39 σημεία σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες γειτονιές είναι νέες στην έκδοση του 2025, αλλά η Grace Beard του Time Out είπε ότι υπάρχουν «μερικά σημεία που εμφανίζονται για δεύτερη ή τρίτη φορά στην κατάταξή μας».

Αυτές περιλαμβάνουν την Anjos στη Λισαβόνα «έδρα μερικών από τα πιο cool concept stores και indie boutiques της πόλης», που βρίσκεται στη θέση 12 της φετινής λίστας και στη θέση 34 της λίστας του 2021.

«Ορισμένες γειτονιές μπορεί να είχαν συμπεριληφθεί στην κατάταξή μας πριν από χρόνια και τώρα βιώνουν μια δεύτερη άνθηση, ενώ άλλες εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη άνθηση», δήλωσε η Beard.

Οι 10 πιο cool γειτονιές για το 2025 σύμφωνα με το Time Out

1. Jimbōchō, Τόκιο, Ιαπωνία



2. Borgerhout, Αμβέρσα, Βέλγιο



3. Barra Funda, Σάο Πάολο, Βραζιλία



4. Camberwell, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο



5. Avondale, Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες



6. Mullae-dong, Σεούλ, Νότια Κορέα



7. Ménilmontant, Παρίσι, Γαλλία



8. Nakatsu, Οσάκα, Ιαπωνία



9. Vallila, Ελσίνκι, Φινλανδία



10. Labone, Άκρα, Γκάνα