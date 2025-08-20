Οι 10 πόλεις του κόσμου που προτιμούν οι ψηφιακοί νομάδες - Εκτός δεκάδας η Αθήνα

Μετά την Βουδαπέστη το 2024, είναι το Τόκυο που ανεβαίνει φέτος στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για τους ψηφιακούς νομάδες, σύμφωνα με το International Workplace Group (IWG).

Η IWG (εταιρεία-παγκόσμιος ηγέτης στην εξεύρεση λύσεων για τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως- που παρέχει τους χώρους Regus και Spaces για υβριδική εργασία) μελέτησε και βαθμολόγησε 40 πόλεις σε όλο τον κόσμο με βάση 10 κριτήρια προκειμένου να συντάξει την τρίτη έκδοση του ετήσιου βαρομέτρου της. Εκτός από την διαθεσιμότητα χώρων για ευέλικτη εργασία, εκτιμήθηκε το κλίμα, η δυνατότητα στέγασης, τα μέσα μεταφοράς, η ποιότητα των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής σύνδεσης αλλά και το πολιτιστικό και γαστρονομικό επίπεδο των πόλεων.

Η κατάταξη του 2025 έλαβε για πρώτη φορά υπ' όψιν και παράγοντες όπως την ύπαρξη ή μη και την τιμή για την «βίζα ψηφιακού εργαζομένου» αλλά και την εγγύτητα των πόλεων σε παραλίες, βουνά και εθνικά πάρκα.

Ασία-Ευρώπη στην πρώτη πεντάδα -Έκπληξη στη δεύτερη θέση

Το Τόκυο εξακοντίστηκε στην κορυφή γιατί ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές ταχύτητες ψηφιακής συνδεσιμότητας, τις σύγχρονες υποδομές στα μεταφορικά του μέσα, την ασφάλεια, τον πολιτιστικό πλούτο του και την θέσπιση από τον Απρίλιο του 2024 μιας βίζας που επιτρέπει στους ψηφιακούς νομάδες να παραμείνουν στην πόλη για διάστημα έως και 12 μηνών έναντι ενός ανταγωνιστικού τιμήματος.

Επιπλέον, οι θαλάσσιες συνδέσεις επιτρέπουν στο μεγαλύτερο νησί του ιαπωνικού αρχιπελάγους την άμεση πρόσβαση σε παραλίες, βουνά και τρία εθνικά πάρκα, επιτρέποντας έτσι «τον συνδυασμό της εργασίας στο αστικό τοπίο με την άμεση επαφή με τη φύση», υπογραμμίζει η μελέτη.

Εντυπωσιακή άνοδο στη 2η θέση φέτος καταγράφει το Ρίο χάρη στη σύνδεση ολόκληρης της πόλης στο 5G, την βελτίωση της προσφοράς σε υποδομές coworking (το νέο μοντέλο εργασίας όπου άνθρωποι από διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα μοιράζονται την υποδομή και τις υπηρεσίες ενός χώρου εργασίας) αλλά και το σχετικά χαμηλό κόστος διαβίωσης. Η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Βραζιλίας μετά το Σάο Πάολο είναι, εξάλλου, γνωστή για τη νυχτερινή διασκέδαση, τις παραλίες της Κόπα Καμπάνα και Ιπανέμα αλλά και τα τροπικά δάση της, παράγοντες που βαρύνουν στην προσέλκυση εργαζομένων που δουλεύουν με τηλεργασία απ'όλο τον κόσμο.

Στην 3η θέση της κατάταξης-1η πέρσι-η Βουδαπέστη προσφέρει προσιτή στέγαση, άριστες ψηφιακές συνδέσεις και πληθώρα επιλογών στο πολιτιστικό πεδίο. Σε πτώση, επίσης, η Βαρκελώνη φέτος κατατάσσεται στην 5η θέση πίσω από τη Σεούλ. Η πόλη της Καταλονίας ξεπερνά, παρ' όλ' αυτά, το Πεκίνο και τη Λισαβώνα που βρίσκονται στις θέσεις 6 και 7 αντίστοιχα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Λισαβόνας και το μειονέκτημα του Παρισιού

Η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ήταν ανέκαθεν προτιμώμενη από τους free lancers απ' όλο τον κόσμο. Ελκύονταν σταθερά από το μεσογειακό της κλίμα αλλά και το χαμηλότερο κόστος ζωής και στέγασης συγκρινόμενα με εκείνα των μεγάλων μητροπόλεων.

Από το 2021, καθοριστικά συνέβαλλε στη μόνιμη μετεγκατάσταση χιλιάδων στη χώρα η απόφαση της κυβέρνησης να χορηγήσει δεκαετή φορολογική απαλλαγή στους ξένους εργαζομένους με το σκεπτικό πως ο μισθός τους προέρχεται από το εξωτερικό και άρα δεν μπορεί να φορολογηθεί. Η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η ποιοτική αναβάθμιση πολλών αστικών περιοχών της πρωτεύουσας, ωστόσο, δεν απέτρεψε την οργή των Πορτογάλων που διαμαρτύρονται έκτοτε για την επιδείνωση του στεγαστικού προβλήματος και της αγοραστικής τους δύναμης.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως το Παρίσι καταλαμβάνει την 9η θέση της κατάταξης, μετά τη Ρώμη και πριν από τη Βαλέτα. Παρ' ότι η γαλλική πρωτεύουσα προσφέρει αναρίθμητες επιλογές στον τομέα του πολιτισμού και προσφέρει πλεονεκτήματα στον τομέα των μεταφορών και του coworking, σοβαρός παράγοντας που αποθαρρύνει είναι το υψηλό κόστος ζωής.

