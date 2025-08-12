Στο φως η λίστα με τις ασφαλέστερες πόλεις της Ευρώπης - Τι πιστεύετε για την Αθήνα;

Ένα από τα βασικά κριτήρια όταν κάποιος επιλέγει τον τόπο διακοπών του, είναι η ασφάλεια. Ο δείκτης Safest Destinations Index αξιολογεί τις ευρωπαϊκές πόλεις με βάση τόσο την αύξηση του ποσοστού εγκληματικότητας τα τελευταία πέντε χρόνια όσο και το τρέχον επίπεδο εγκληματικότητας. Ο χαμηλότερος αριθμός υποδεικνύει τον ασφαλέστερο προορισμό, με βάση το χαμηλότερο επίπεδο εγκληματικότητας.



«Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η Ευρώπη προσφέρει εξαιρετικό πολιτισμό και ομορφιά, καθώς και απαράμιλλη ασφάλεια. Από τη μεσαιωνική γοητεία του Ντουμπρόβνικ μέχρι τον απίστευτο, γεμάτο πυργίσκους ορίζοντα της Πράγας και τη γραφική ομορφιά της Ζυρίχης, οι ασφαλέστεροι προορισμοί της Ευρώπης σας επιτρέπουν να περιπλανιέστε ελεύθερα με ηρεμία», δήλωσε στο Euronews Travel η Joanne Lynn, επικεφαλής ευρωπαϊκών προϊόντων στο Riviera Travel.

«Ενώ τα ευρήματά μας κατατάσσουν αυτές τις πόλεις ως τις ασφαλέστερες στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε προφυλάξεις και να είμαστε σε εγρήγορση όταν επισκέπτεστε νέους προορισμούς», πρόσθεσε.

Ποιες είναι οι ασφαλέστερες πόλεις στην Ευρώπη

Αν και οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι συνήθως σχετικά ασφαλείς, σε σύγκριση με τις πόλεις του κόσμου συνολικά, οι ακόλουθοι προορισμοί θεωρούνται top.

Ντουμπρόβνικ

Το Ντουμπρόβνικ, μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Κροατίας, έχει συνολική βαθμολογία ασφάλειας 44,1. Η πόλη, που έχει χαρακτηριστεί ως το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO λόγω της καλοδιατηρημένης οχυρωμένης Παλιάς Πόλης και της εξαιρετικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής της.



Το τρέχον επίπεδο εγκληματικότητας θεωρείται πολύ χαμηλό, με την εγκληματικότητα να έχει παρατηρηθεί επίσης σε χαμηλά επίπεδα τα τελευταία πέντε χρόνια.



Η ασφαλής νυχτερινή εξερεύνηση είναι εφικτή, ακόμη και αν είστε μόνοι, καθώς η πόλη είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη με τα πόδια και η Παλιά Πόλη έχει φωτισμένους δρόμους.

Ταλίν

Το Ταλίν κατέλαβε τη δεύτερη θέση με συνολική βαθμολογία ασφάλειας 55,8 και πολύ χαμηλά τρέχοντα επίπεδα εγκληματικότητας. Η πόλη είναι μια από τις ασφαλέστερες πρωτεύουσες στη Βόρεια Ευρώπη.



Η Παλιά Πόλη είναι επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο παράδειγμα μεσαιωνικής εμπορικής πόλης της Βόρειας Ευρώπης. Πολλοί ντόπιοι, ειδικά όσοι εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών και του τουρισμού, γνωρίζουν και μιλούν αγγλικά, γεγονός που διευκολύνει τους τουρίστες.



Εφαρμογές ταξί όπως το Bolt προσφέρουν υπηρεσίες «Γυναίκες για Γυναίκες», οι οποίες επιτρέπουν στις γυναίκες επιβάτες να ζητούν μεταφορές από γυναίκες οδηγούς.

Οι εξαιρετικά αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες και το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Εσθονίας προάγουν επίσης την ασφάλεια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι εύκολη.

Βαρσοβία

Η Βαρσοβία κατέλαβε την τρίτη θέση, με συνολική βαθμολογία ασφάλειας 60,2. Παρόλο που η πόλη έχει δει μέτρια αύξηση της εγκληματικότητας τα τελευταία πέντε χρόνια, εξακολουθεί να έχει πολύ χαμηλό τρέχον επίπεδο εγκληματικότητας.



Η σημαντική μεταπολεμική ανοικοδόμηση και οι κομψές σύγχρονες συνοικίες έχουν προσελκύσει ορδές επισκεπτών που επιθυμούν να εξερευνήσουν τις ανακατασκευασμένες ιστορικές συνοικίες.



Η παρουσία της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και οι καλά φωτισμένοι δημόσιοι χώροι, έχουν συμβάλει στο να αισθάνονται οι ταξιδιώτες ασφαλείς ακόμη και όταν περπατούν τη νύχτα, σύμφωνα με τη Travel Ladies. Η αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών και η οικονομική ανάπτυξη, μαζί με τη μείωση της ανεργίας στην Πολωνία , έχουν επίσης μειώσει τα επίπεδα εγκληματικότητας, σύμφωνα με τη Statista.

Πράγα

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Πράγα , με συνολική βαθμολογία ασφάλειας 50,9. Όπως και η Βαρσοβία, η Πράγα έχει δει μια μέτρια αύξηση της εγκληματικότητας τα τελευταία πέντε χρόνια, αν και εξακολουθεί να διατηρεί πολύ χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας προς το παρόν.



Γνωστή ως η «Πόλη των εκατό πυργίσκων», η Πράγα προσφέρει έναν δελεαστικό συνδυασμό αξιοθέατων και ασφάλειας.



Οι αρχές επιβολής του νόμου είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την αντιμετώπιση των κλοπών και άλλων εγκλημάτων, καθώς και τη διατήρηση της τάξης, σύμφωνα με το Prague Views, ενώ η πόλη διαθέτει και ένα καλό σύστημα επιτήρησης.

Κρακοβία

Μια άλλη πολωνική πόλη, η Κρακοβία, κατέλαβε την πέμπτη θέση, με συνολική βαθμολογία ασφάλειας 64,3. Η πόλη έχει επί του παρόντος χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας, με μέτρια αύξηση τα τελευταία πέντε χρόνια.



Αυτό οφείλεται κυρίως στην έντονη αστυνομική παρουσία, σύμφωνα με το Visit Krakow, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.

Όπως και το Ντουμπρόβνικ, έτσι και η Κρακοβία καλλιεργεί μια φιλική προς τον τουρισμό νοοτροπία, με την Παλιά Πόλη και άλλους βασικούς τουριστικούς κόμβους να είναι πολυσύχναστες και καλά φωτισμένες. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι γενικά ασφαλείς, ακόμη και τη νύχτα.

Άμστερνταμ

Το Άμστερνταμ βρισκόταν στην έκτη θέση, με μέτρια αύξηση της εγκληματικότητας τα τελευταία πέντε χρόνια, με χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας προς το παρόν.



Οι Ολλανδοί έχουν εμπιστοσύνη στην αστυνομία, σύμφωνα με το Ultimate Party Experiences. Αυτό κάνει τους αυτόπτες μάρτυρες και τα θύματα εγκλημάτων στο Άμστερνταμ πιο πιθανό να αναφέρουν περιστατικά, συμβάλλοντας στη μείωση της συνολικής εγκληματικότητας. Το Άμστερνταμ έχει επίσης μια πιο ανεκτική και φιλελεύθερη προσέγγιση σε πράγματα όπως η εργασία στο σεξ και η χρήση κάνναβης, γεγονός που βοηθά στη μείωση της πιθανότητας εγκλημάτων σε αυτές τις δραστηριότητες.

