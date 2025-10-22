Λονδίνο: Την κυνήγησε η αστυνομία επειδή έριξε καφέ σε υπόνομο - Πήρε πρόστιμο 160 λίρες

Σε ορισμένες πόλεις οι κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα αυστηροί, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ασυνήθιστα περιστατικά.

Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Λονδίνο, όταν μία γυναίκα καταδιώχθηκε από την αστυνομία και της επιβλήθηκε πρόστιμο 150 λιρών, επειδή... έχυσε τον καφέ της σε έναν υπόνομο.

Η Burcu Yesilyurt, ανέφερε ότι θεωρούσε υπεύθυνη τη στάση της, όταν έριξε μια μικρή ποσότητα καφέ από το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι της σε υπόνομο, αντί να διακινδυνεύσει να τον χύσει στο λεωφορείο που ετοιμαζόταν να πάρει για τη δουλειά.

Άμεσα, την σταμάτησαν τρεις αστυνομικοί στη στάση του λεωφορείου και της επιδόθηκε πρόστιμο.

«Παρατήρησα ότι το λεωφορείο μου πλησίαζε, οπότε απλώς έριξα το περίσσευμα του καφέ. Ήταν ελάχιστο», είπε η Yesilyurt, μιλώντας στο BBC. «Μόλις γύρισα, παρατήρησα τρεις άνδρες, αστυνομικούς, να με κυνηγούν και με σταμάτησαν αμέσως».

Όπως ανέφερε, «δεν είχε ιδέα» ότι το να ρίξει υγρό σε έναν υπόνομο ήταν «παράνομο». Σημείωσε δε ότι η επαφή με τους αστυνομικούς ήταν «αρκετά τρομακτική» και έφτασε αρκετά αναστατωμένη στη δουλειά της. «Ήταν ένα μεγάλο σοκ», είπε.

Μάλιστα, φέρεται να ρώτησε τους αστυνομικούς αν υπήρχαν πινακίδες ή πληροφορίες που προειδοποιούσαν τους ανθρώπους για αυτόν τον κανόνα, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο σήμερα Τετάρτη (22/10) το δημοτικό συμβούλιο στην περιοχή του δυτικού Λονδίνου ενημέρωσε την κοπέλα ότι ακύρωσε το πρόστιμο, ζητώντας της «συγγνώμη».

Πριν το συμβούλιο ακυρώσει το πρόστιμο, η Yesilyurt είχε ασκήσει έφεση και είχε υποβάλει καταγγελία.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του συμβουλίου, τόνισε: «Σε κανέναν δεν αρέσει να λαμβάνει πρόστιμο και πάντα στοχεύουμε να εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας δίκαια και με κατανόηση.

«Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε τις υδάτινες οδούς του Ρίτσμοντ και να διατηρούμε τους δρόμους του δήμου μας καθαρούς και ασφαλείς. Μέτρα επιβολής λαμβάνονται μόνο όταν είναι απαραίτητο και οι κάτοικοι που πιστεύουν ότι ένα πρόστιμο έχει επιβληθεί εσφαλμένα μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση».