Δείτε το top20 των πόλεων του κόσμου για τη Gen Z

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, κατακτά την πρώτη θέση για το 2025 όσον αφορά τη γενιά Gen Z, με βασικά κριτήρια τις προσιτές τιμές και τα επίπεδα ευτυχίας, σύμφωνα με το περιοδικό Time Out.

Η πόλη «πληροί όλες τις προϋποθέσεις μίας σπουδαίας πόλης: φιλική, με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και γεμάτη με εμβληματικά αξιοθέατα, όπως το Βατ Αρούν και το Μεγάλο Παλάτι», ανέφερε το περιοδικό στην αξιολόγησή του.

Η Μελβούρνη ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με σχεδόν τέσσερις στους πέντε νέους κατοίκους της πόλης να την περιγράφουν ως ένα μέρος ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς. Μάλιστα, το 96% των νεαρών κατοίκων της επαίνεσε την καλλιτεχνική και πολιτιστική της σκηνή, ενώ βαθμολογώντας την ποιότητα ζωής της περισσότεροι από εννέα στους 10 δήλωσαν ότι είναι «καλή» ή «καταπληκτική».

Το Κέιπ Τάουν έφτασε στην τρίτη θέση της λίστας, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία για την ομορφιά και την οικονομική νυχτερινή ζωή.



Η Νέα Υόρκη ακολουθεί στην τέταρτη θέση, με τους GenZ's να τη θεωρούν «συναρπαστική». Μπορείς, όπως λένε, να τη διασχίσεις με τα πόδια και, όπως ήταν αναμενόμενο για την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, φημίζεται για τη νυχτερινή ζωή της.



Η Κοπεγχάγη πλασάρεται στην πέμπτη θέση. Η πρωτεύουσα της Δανίας «δίνει προτεραιότητα στο καλό φαγητό, τους καλούς ανθρώπους και την αλληλεγγύη», όπως ανέφερε το Time Out. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από τους μισούς νέους βρήκαν την αγάπη στην πόλη αυτή.

Η λίστα με τις κορυφαίες πόλεις για τη Gen Ζ

Η λίστα με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για τη Gen Ζ είναι η εξής:

1. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

2. Μελβούρνη, Αυστραλία

3. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

4. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη

5. Κοπεγχάγη, Δανία

6. Βαρκελώνη, Ισπανία

7. Εδιμβούργο, Σκωτία

8. Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

9. Λονδίνο, Αγγλία

10. Σαγκάη, Κίνα

11. Σίδνεϊ, Αυστραλία

12. Πεκίνο, Κίνα

13. Παρίσι, Γαλλία

14. Τόκιο, Ιαπωνία

15. Βερολίνο, Γερμανία

16. Σεβίλλη, Ισπανία

17. Σικάγο, Ιλινόις

18. Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη

19. Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία

20. Λισαβόνα, Πορτογαλία