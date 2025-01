Αυτό το τρόφιμο μειώνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 20% σύμφωνα με ερευνητές του Χάρβαρντ

Καθώς όλο και περισσότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπαίνουν στη μαύρη λίστα διαιτολόγων και διατροφολόγων, οι επιστήμονες εστιάζουν στα ευεργετικά τρόφιμα και τις θετικές τους επιδράσεις στην υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, όσοι έτρωγαν ξηρούς καρπούς πέντε φορές την εβδομάδα είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νόσων, όπως η στεφανιαία νόσος και το έμφραγμα. Η μελέτη εξέτασε δεδομένα από 210.000 ανθρώπους ηλικίας 25-55 ετών, που εργάζονται στον τομέα της υγείας.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα στα τελευταία 32 χρόνια και οι ερευνητές βρήκαν ότι όσοι έτρωγαν ξηρούς καρπούς πέντε φορές την εβδομάδα είχαν 14% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων και 20% μικρότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου σε σχέση με όσους δεν έτρωγαν καθόλου ξηρούς καρπούς.

Τρία είδη καρπών ταυτοποιήθηκαν ως πιο επωφελή:

Καρύδια: Η κατανάλωση μιας μερίδας (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) συσχετίστηκε με μείωση της εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων έως και 19%.

Η κατανάλωση μιας μερίδας (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) συσχετίστηκε με μείωση της εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων έως και 19%. Φιστίκια

Κάσιους, αμύγδαλα και καρύδια Βραζιλίας: Τα δύο τελευταία έδωσαν σημαντικά οφέλη όταν καταναλώνονταν δύο φορές την εβδομάδα ή συχνότερα.

Η τακτική κατανάλωση αυτών των ξηρών καρπών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, πιθανώς λόγω των υγιεινών λιπαρών, των αντιοξειδωτικών και των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καρποί είναι ένα «δώρο» της φύσης. Η ευεργετική τους δράση οφείλεται στα ακόρεστα λιπίδια, τις φυτικές πρωτεΐνες, τα ιχνοστοιχεία, τις βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν. Εκτός από τις καρδιαγγειακές νόσους, τα τρόφιμα αυτά βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ, την αντοχή στην ινσουλίνη, το οξειδωτικό στρες και τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις.