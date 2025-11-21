Αυτοί οι τρεις κολοσσοί κατέθεσαν προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros

Οι «βαριοί παίκτες» του Χόλιγουντ υπέβαλαν την Πέμπτη τις προτάσεις τους για την εξαγορά της Warner Bros, ενός «θησαυρού» που ελπίζουν πως θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους στον πόλεμο του streaming.

Η Netflix, η Paramount και η Comcast κατέθεσαν προσφορές για την απόκτηση του γιγαντιαίου ομίλου, ο οποίος κατέχει το κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros., το HBO και τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN και το TNT, σύμφωνα με τέσσερα άτομα με γνώση των προτάσεων, αναφέρει δημοσίευμα των New York Times.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ενδέχεται να αλλάξει την ίδια τη ροή της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνων σύμβουλος της Paramount και γιος δισεκατομμυριούχου, θέλει να συγχωνεύσει ολόκληρη τη Warner Bros. με την Paramount ώστε να δημιουργήσει ένα αντίβαρο απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η Comcast, ιδιοκτήτρια του NBC, επιδιώκει να ενισχύσει την ψηφιακή της πλατφόρμα και τα θεματικά της πάρκα με τη βοήθεια των στούντιο και των υπηρεσιών streaming της Warner Bros., που διαθέτουν εμβληματικούς ήρωες όπως ο Batman. Η Netflix, η οποία ανέκαθεν θεωρούνταν ο «εξωτερικός διαταράκτης» της αγοράς, ενδιαφέρεται επίσης για τα στούντιο και το streaming - μια συμφωνία που θα της έδινε τον έλεγχο μιας κλασικής κινηματογραφικής βιβλιοθήκης και ενός μεγάλου στούντιο.

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων

Κάθε ενδιαφερόμενος υπέβαλε πρόσφατα τη δική του παρουσίαση στη Warner Bros., εξηγώντας γιατί αποτελεί τον ιδανικό αγοραστή.

Η προσφορά της Comcast θα δημιουργούσε έναν πανίσχυρο αντίπαλο στο box office, συνδυάζοντας δύο από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο, τη Warner Bros. και τη Universal, ενώ θα δημιουργούσε έναν κολοσσό στην οικιακή ψυχαγωγία, που θα περιλάμβανε το HBO Max και το Peacock, δύο σημαντικές πλατφόρμες streaming.

Η πρόταση της Netflix, η οποία διαθέτει πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητές, ξεχώρισε μεταξύ άλλων επειδή περιελάμβανε δέσμευση να συνεχίσει τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες ταινιών της Warner Bros., σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες. Αυτό θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή για τη Netflix, η οποία καθιέρωσε το μοντέλο της κατ' οίκον προβολής και μέχρι τώρα αποφεύγει να ρίξει όλο το βάρος της στο box office.

Το Bloomberg είχε δημοσιεύσει νωρίτερα ορισμένες λεπτομέρειες της πρότασης της Netflix.

Ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros., φέρεται να εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιώδης για μια ενδεχόμενη προσφορά από τη Netflix, κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς, ένα ανακαινισμένο αρχοντικό γαλλικού ρυθμού που ανήκε παλαιότερα στον παραγωγό Ρόμπερτ Έβανς, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τι συζητήθηκε.