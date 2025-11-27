Οργή στα social για το «κρασάρισμα» του Netflix στην πρεμιέρα του «Stranger Things» - «Eίναι δυνατόν;»

Αντιμέτωπο με απρόσμενη πίεση στα συστήματά του βρέθηκε το Netflix αργά την Τετάρτη προς Πέμπτη (ώρα Ελλάδος 03:00 π.μ), όταν έκανε πρεμιέρα το πρώτο μέρος της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things.

Η διάθεση των τεσσάρων πρώτων επεισοδίων οδήγησε σε μαζική και ταυτόχρονη πρόσβαση των χρηστών, προκαλώντας σύντομη κατάρρευση της πλατφόρμας σε τηλεοπτικές συσκευές.

Η πλήρης ειδοποίηση έγραφε: «Κάτι πήγε στραβά. Λυπούμαστε, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το αίτημά σας. Θα βρείτε πολλά προς εξερεύνηση στην αρχική σελίδα».

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν στα social media προβλήματα σύνδεσης, ζητώντας «να επιλυθούν άμεσα», ενώ δεν έλειψαν και τα επικριτικά σχόλια για το ότι το Netflix δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς για τον τεράστιο όγκο επισκεψιμότητας που αναμενόταν.

«Μια εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορεί καν να αποτρέψει την κατάρρευση;» αναρωτήθηκε ένας, «τόση δημοσιότητα και μεγάλη αναμονή για μια πλατφόρμα που είναι εκτός λειτουργίας» πρόσθεσε ένας άλλος. «Το Netflix κράσαρε. Θεε μου αφήστε με να μπω να το δω», έγραψε ένας «ψύχραιμος» θαυμαστής.

«Θα έπρεπε να τον ξέρουν. Δεν είσαι πρωτάρηδες σε αυτό», «Περιμέναμε 3 χρόνια για τη στιγμή. Πώς γίνεται να μην συνειδητοποιείς πόσο μεγάλο θα ήταν αυτό και να μην προετοιμάζεσαι γι' αυτό; Χάσαμε το #netflix.» επισήμαναν άλλοι επιρρίπτοντας ευθύνες στον «κολοσσό» του streaming.

Η απάντηση της εταιρείας

Λίγα λεπτά αργότερα, η λειτουργία αποκαταστάθηκε πλήρως, με τον επίσημο λογαριασμό του Netflix να σχολιάζει με χιούμορ την επιστροφή της πλατφόρμας.

Παρά το γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε ο συνδημιουργός Ross Duffer, το Netflix είχε αυξήσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα κατά 30% για να αντέξει τον όγκο της κίνησης, η προετοιμασία δεν αποδείχθηκε αρκετή.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι «ορισμένοι συνδρομητές αντιμετώπισαν προσωρινό πρόβλημα σε συσκευές τηλεόρασης», διευκρινίζοντας ότι η υπηρεσία επανήλθε για όλους μέσα σε πέντε λεπτά.