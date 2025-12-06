To 1776 ήταν μια χρονιά-σταθμός για την αμερικανική πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο College of William and Mary ιδρύθηκε η αδελφότητα ΦΒΚ, η πρώτη από πολλές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές κοινότητες με πρότυπο της μασονικές στοές. Οι φοιτητές συζητούσαν φιλοσοφικά ζητήματα, αντάλλασσαν ιδέες και δημιουργούσαν δεσμούς που ξεπερνούσαν τις συμβατικές φιλίες που δημιουργούνται στην πανεπιστημιακή ζωή.



Το concept ήταν τόσο επιτυχημένο που το αντέγραψαν πολλά πανεπιστήμια μέχρι την έλευση του 19ου αιώνα. Μάλιστα σε κάποια από αυτά υπήρχε και ξεχωριστό οίκημα, παραχωρημένο από το Πανεπιστήμιο, όπως αυτό της αδελφότητας ΑΔΦ στο πασίγνωστο Κορνέλ. Το 1851 ιδρύθηκε η πρώτη γυναικεία αδελφότητα, η ΑΔΠ, και μέχρι τα τέλη του αιώνα οι αδελφότητες ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς της φοιτητικής ζωής. Κατά τον 20ό αιώνα, η παρουσία τους στις φοιτητικές εστίες ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και επηρέαζε την κοινωνική ζωή και συχνά τον δημόσιο διάλογο.



Με τον καιρό, ο θεσμός εξελίχθηκε. Από ακαδημαϊκοί και πνευματικοί κύκλοι, απέκτησαν τη μορφή κοινωνικών οργανώσεων με έμφαση στη δικτύωση, τη φιλία και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών. Γι’ αυτό και η συμμετοχή για έναν σπουδαστή θεωρούνταν και η βάση για μια μετέπειτα επιτυχημένη καριέρα. Παράλληλα, η δομή τους τυποποιήθηκε: προστέθηκαν τελετές μύησης, σύμβολα, κώδικες συμπεριφοράς και δημιουργήθηκε ένα δίκτυο αποφοίτων που ενίσχυε τις επαγγελματικές ευκαιρίες των μελών.



Ωστόσο, πολλοί σύλλογοι βρέθηκαν και στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων: περιστατικά κακοποίησης, αλκοολισμού, αποκλεισμών και ρατσισμού ανάγκασαν τα πανεπιστήμια να θέσουν αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας, ενώ ορισμένοι οδηγήθηκαν σε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή. Σήμερα, ο θεσμός βρίσκεται σε φάση μετεξέλιξης. Πολλές οργανώσεις προσπαθούν να αναβαθμίσουν την εικόνα τους, προωθώντας την εθελοντική δράση, τη συμμετοχή σε κοινωνικές πρωτοβουλίες και την ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης, αλλά η «ρετσινιά» είναι δύσκολο να φύγει.



Γιατί; Βρήκαμε 10 λόγους. Βρήκαμε 10 στιγμές της ποπ κουλτούρας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση που αποτυπώνουν την Greek Life όπως (δεν) θα έπρεπε να είναι.

National Lampoon's Animal House - ΔΤΧ

Ο Τζον Μπελούσι, ο Κέβιν Μπέικον και ο Ντόναλντ Σάδερλαντ το «έκαναν πρώτοι». Αυτή είναι η κωμωδία-σταθμός που «έκανε τη ζημιά» στον θεσμό, όταν καταπιάστηκε με τις περιπέτειες των μελών μιας αδελφότητας. Αυτήν μιμήθηκαν οι περισσότερες ταινίες του είδους. Εμβληματικές σκηνές, εμβληματικοί χαρακτήρες και κωμικός χρυσός που θα συζητιέται δεκαετίες.

The Social Network - ΑΕΠ



Η ταινία δεν αφορά κάποια αδελφότητα, απλά ο κινηματογραφικός Ζούκερμπεργκ και οι φίλοι του αράζουν στην εβραϊκή ΑΕΠ και «παίρνουν ιδέες» για το Facebook. Η ταινία αποτυπώνει σε έναν βαθμό τη σύγχρονη πραγματικότητα των ελίτ αδελφοτήτων στο Χάρβαρντ και αυτό από μόνο του έχει αξία.

Revenge of the Nerds - ΛΛΛ

Όλοι έχουν δικαίωμα στη φοιτητική ζωή και στο Revenge of the Nerds οι… «φύτουλες» ιδρύουν τη δική τους αδελφότητα με τα αρχικά ΛΛΛ. Είναι η πλήρης ανατροπή της ιδέας ότι μόνο οι μυώδεις αθλητές μπορούν να παρτάρουν, άσχετα που οι πρωταγωνιστές αποδεικνύονται ματάκηδες.

American Pie Presents Beta House

Πρόκειται για την έκτη ταινία της σειράς American Pie series με τον («θεούλη») Έρικ Στίφλερ να περνάει τα πάνδεινα για να γίνει μέλος μιας αδελφότητας. Αυτό και μόνο κερδίζει τη συμπάθειά μας και επισκιάζει το γεγονός ότι η ιδέα έχει καεί στις πρώτες πέντε ταινίες.

Night of the Creeps - ΒΕ

Κάθε αδελφότητα που σέβεται τον εαυτό της έχει αυστηρά κριτήρια εγγραφής νέων μελών. Η ΒΕ, εν προκειμένω, αναγκάζει δύο φίλους να κλέψουν ένα πτώμα, εκείνοι διαλέγουν ένα που είναι μολυσμένο με κάτι εξωγήινο και στο τέλος καταλήγουμε με φόνους κατά συρροή. Στα συν της ταινίας ότι παίζει ο θρύλος του horror, Τομ Άτκινς. Έπος.

Beverly Hills, 90210 - ΚΕΓ

Θα μου πεις «ποια χρονιά από όλες;» και θα σου πω «τη χρονιά που ο Στιβ (Ιαν Ζίρινγκ) πέρασε στο Πανεπιστήμιο». Σοβαρά τώρα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα, γιατί είναι το Beverly Hills, 90210, διάολε, και μεγαλώσαμε με αυτό.

Old School - ΛΕΩ

Λουκ Γουίλσον, Γουίλ Φέρελ, Βινς Βον και Ελίσα Κάθμπερτ συναντώνται σε ένα από τα πρώτα βήματα του Τοντ Φίλιπς (Hangover 1,2 & 3) στο Χόλιγουντ. Καλές προθέσεις, ατυχές αποτέλεσμα ωστόσο.

22 Jump Street - ΖΘΨ

Μυστικοί αστυνομικοί και ξέφρενα πάρτι! Τι άλλο ζητήσεις από αυτή τη ζωή και μια ταινία με spoof τίτλο; Στο καστ ένας εξαίρετος κωμικός, ο Τζόνα Χιλ και ένας «σκληρός…» ο Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Neighbors - ΣΝ

Τι γίνεται όταν τα παιδιά παρτάρουν άγρια και εσύ θες να κοιμηθείς; Σε αυτό το πιεστικό ερώτημα καλείται να δώσει απάντηση το Neighbors που είναι ίσως η πιο αυθεντικά κωμική ταινία με αδελφότητες.

Legally Blonde - ΔΝ

Η Ρις Γουίδερσπουν παίζει την ξανθιά που έχει κολλήσει στα κολεγιακά χρόνια και μεταφέρει τις κακές συνήθειες της αδελφότητος ΔΝ στη Νομική του Χάρβαρντ. Η ταινία είναι απόδειξη του ότι αν ένα κακό concept εκτελεστεί σωστά μπορεί να προκύψει κάτι καλό, εν προκειμένω μια συμπαθής κωμωδία.