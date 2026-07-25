Θρίλερ στο Γαλάτσι με ηλικιωμένο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό με την αστυνομία να ερευνά το ενδεχόμενο εγκλήματος - Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα.
Νεκρός βρέθηκε ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, το απόγευμα του Σαββάτου (25/7). Τη σορό εντόπισε ο 49χρονος γιος του που εισήλθε στο σπίτι και ειδοποίησε τις Αρχές.
Ο υπερήλικας έφερε τραύμα στο λαιμό, και υπάρχουν κηλίδες αίματος στα σεντόνια του κρεβατιού που εντοπίστηκε νεκρός. Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης σε πόρτα ή παράθυρα, ενώ και ο χώρος του σπιτιού δεν είναι αναστατωμένος.
Διερευνάται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.