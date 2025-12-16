Αυτοκίνητο και ΕΕ: Η μάχη για το μέλλον των κινητήρων σε μια αγορά που αλλάζει

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς αναμένει τις τελικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το μέλλον των πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035.

Η επικείμενη αναθεώρηση της απαγόρευσης, που αποτελεί βασικό πυλώνα της πράσινης στρατηγικής της ΕΕ, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατασκευαστές, οι οποίοι ήδη δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση και τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα ενισχύει διαρκώς την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Παρά την επιβολή δασμών από τις Βρυξέλλες στα εισαγόμενα κινεζικά μοντέλα, οι πωλήσεις τους συνεχίζουν να αυξάνονται, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Κινέζοι κατασκευαστές επωφελούνται από χαμηλότερο κόστος παραγωγής και ισχυρή κρατική στήριξη, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών. Παράλληλα, οι τελευταίες καλούνται να επενδύσουν δισεκατομμύρια ευρώ σε εργοστάσια μπαταριών, έρευνα και νέες τεχνολογίες, περιορίζοντας περαιτέρω την κερδοφορία τους σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κλάδος προσβλέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα πακέτο στήριξης και για μεγαλύτερη ευελιξία στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ενδεχόμενο να επιτραπεί η συνέχιση της χρήσης κινητήρων εσωτερικής καύσης και μετά το 2035, υπό αυστηρούς όρους, όπως η χρήση συνθετικών ή εναλλακτικών καυσίμων.

Η Κομισιόν είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει τις σχετικές αποφάσεις στις 10 Δεκεμβρίου, ωστόσο, όπως ανέφερε πηγή της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Reuters, δεν αποκλείεται να υπάρξει καθυστέρηση, γεγονός που παρατείνει την αβεβαιότητα στην αγορά.

Στο δημόσιο διάλογο παρεμβαίνουν και πολιτικοί παράγοντες. Ο Έλληνας επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε στη γερμανική Handelsblatt ότι η Ένωση παραμένει ανοιχτή σε όλες τις τεχνολογίες, επισημαίνοντας όμως την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όπως τόνισε, ο στόχος είναι να διατηρηθεί το τεχνολογικό προβάδισμα της Ευρώπης χωρίς να πληγούν θέσεις εργασίας και παραγωγικές μονάδες.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν τις Βρυξέλλες για μεγαλύτερη ευελιξία όχι μόνο στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά και στο μέλλον των plug-in υβριδικών και των τεχνολογιών range extender. Τα πλεονεκτήματα μιας πιο ήπιας μετάβασης περιλαμβάνουν την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής και τη σταδιακή προσαρμογή των καταναλωτών, ενώ στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται ο κίνδυνος καθυστέρησης των κλιματικών στόχων.

Οι τελικές αποφάσεις, που αναμένονται εντός Δεκεμβρίου, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ευρώπη.