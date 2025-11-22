«Οδυνηρός συμβιβασμός» στην COP30: Κανένας οδικός χάρτης για τα ορυκτά καύσιμα

Οι χώρες που συμμετείχαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στο Μπελέμ της Αμαζονίας ενέκριναν την κεντρική απόφαση της συνόδου, η οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, όπως ζητούσαν επίμονα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της.

Το τελικό κείμενο αποτελεί αποτέλεσμα δύσκολου και παρατεταμένου συμβιβασμού, έπειτα από δύο εβδομάδες εντατικών διαπραγματεύσεων. Υιοθετήθηκε με συναίνεση, καθώς καμία από τις περίπου 200 χώρες που συμμετέχουν στη Συμφωνία του Παρισιού δεν εξέφρασε αντίρρηση πριν ο πρόεδρος της διάσκεψης, Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο, κηρύξει τη λήξη των εργασιών.

Ένα από τα βασικά σημεία της απόφασης αφορά το αίτημα των αναπτυσσόμενων χωρών για ενισχυμένη οικονομική στήριξη, με το τελικό κείμενο να προβλέπει τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η απαίτηση αυτή είχε αποτελέσει ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα της συνόδου, καθορίζοντας μεγάλο μέρος των διαβουλεύσεων.

Παρά τη συμφωνία, η απουσία συγκεκριμένου πλάνου για την πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θεωρείται σημαντική εκκρεμότητα ενόψει των επόμενων γύρων διαπραγματεύσεων, με αρκετές χώρες να εκφράζουν την ανάγκη για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις στο άμεσο μέλλον.