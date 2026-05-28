Αύξηση 9,1% στις νέες επιχειρήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026 - Σε ποιους τομείς εμφανίζεται

Oι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 40.251, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 36.909 και αύξηση 10,6% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 36.402.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 179, παρουσιάζοντας αύξηση 40,9% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 127.

Εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το Α’ τρίμηνο 2026 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2025 καταγράφηκε στον τομέα «Κατασκευές» (32,3%) και στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (31,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (64,2%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (4,0%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού(1)), κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι: