Αύξηση εισιτηρίων ΚΤΕΛ Αργολίδας: 2,20 ευρώ και η κάρτα στα 49

Είκοσι λεπτά. Στα χαρτιά ακούγεται ασήμαντο. Στην πράξη, όμως για ένα νοικοκυριό που στηρίζεται στο λεωφορείο, είναι μια ακόμα τρύπα στον μηνιαίο προϋπολογισμό. Το εισιτήριο του ΚΤΕΛ Αργολίδας ανέβηκε στα 2,20 ευρώ, από 2 ευρώ που ήταν, σε εφαρμογή υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για οριζόντια αύξηση 10% σε όλη την επικράτεια. Η νέα τιμή ισχύει ήδη σε κάθε γκισέ, από το Άργος και το Ναύπλιο ως την Ερμιονίδα και την Επίδαυρο.

