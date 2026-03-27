Τολό: Στο σκοτάδι η οδός Σέκερη ενόψει του Καθολικού Πάσχα

Από τις 17 Μαρτίου το κεντρικότερο σημείο στο Τολό παραμένει στο απόλυτο σκοτάδι. Η οδός Σέκερη στο τελευταίο τμήμα της μέχρι και το λιμάνι, καθώς και τα κάθετα στενά, στερούνται οδοφωτισμού. Το πρόβλημα εμφανίστηκε ακριβώς τη στιγμή που η περιοχή υποδέχεται τους πρώτους της τουρίστες και λίγες μέρες πριν την κορύφωση της κίνησης για το Καθολικό Πάσχα.

Ντόπιοι και επισκέπτες κινούνται στα τυφλά στα σκοτεινά στενά. Μετά τις πρώτες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, τοποθετήθηκε προσωρινά ένας δυνατός προβολέας ψηλά στο βάθος του δρόμου. Μια πρόχειρη κίνηση για να διασφαλιστεί η στοιχειώδης ορατότητα τη νύχτα.

Διαβάστε περισσότερα για τους κατοίκους και επαγγελματίες που αναγκάζονται να αφήνουν τα εξωτερικά φώτα των ιδιοκτησιών τους αναμμένα όλη τη νύχτα, για να αποτρέψουν πιθανές κλοπές.