Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας για τον Όμιλο Vivartia

Οι πωλήσεις του Ομίλου Vivartia το 2024 παρουσίασαν αύξηση κατά € 72,8 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 975,4 εκατ. έναντι € 902,6 εκατ. (8,1%) κατά την προηγούμενη χρήση, η οποία προέρχεται από όλους τους κλάδους. Ειδικότερα, η αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών ανέρχεται σε € 28,1 εκατ., στον Κλάδο Εστίασης σε € 24,3 εκατ., στον κλάδο Γαλακτοκομικών σε € 16,8 εκατ. και στον κλάδο Τυροκομικών σε € 10,0 εκατ. εξαιρουμένων των ενδοομιλικών απαλοιφών.

Τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΧΑ 16, με βασικούς άξονες την αύξηση των εξαγωγών και την τουριστική κίνηση, διαμορφώθηκαν σε € 95,9 εκατ. έναντι € 91,9 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση 2023. Προ εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων ανέρχονται σε € 84,0 εκατ. έναντι € 80,2 εκατ. το 2023 (+4,7%).

O Όμιλος παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη και εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους € 13,9 εκατ. για τη χρήση 2024, έναντι κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες € 3,0 εκατ. κατά το 2023.

Κλάδος Γαλακτοκομικών

Οι πωλήσεις του κλάδου γαλακτοκομικών κατά την χρήση 2024 αυξήθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν σε € 291,5 εκατ. έναντι € 274,6 εκατ. το 2023. Ο κλάδος διατήρησε τα σημαντικά μερίδια αγοράς του σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται. Ειδικότερα εντός του 2024, στις κατηγορίες Desserts, Χυμών Ψυγείου και Τσάι η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε οριακή αύξηση των μεριδίων σε όγκο και σε αξία , ενώ αντιθέτως, σε αρκετές κατηγορίες, όπως το λευκό γάλα ψυγείου, το βρεφικό – παιδικό γιαούρτι και το σοκολατούχο γάλα, παρουσίασε οριακή μείωση στα μερίδιά σε όγκο και αξία λόγω κυρίως της αύξησης των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας.

Παράλληλα, η εταιρεία ξεκίνησε το επαναλανσάρισμα κωδικών σε συσκευασίες με λιγότερο πλαστικό βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 18,5 εκατ. το 2024 έναντι € 20,0 εκατ. το 2023, επηρεασμένα σημαντικά από τις αυξήσεις του παραγωγικού κόστους, οι οποίες δεν μετακυλίθηκαν στις τιμές πώλησης των προϊόντων. Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων εξαιρουμένων της επίδρασης της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 και λοιπών εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων ανέρχονται σε 18,5 εκατ. το 2024.

Κλάδος Τυροκομικών

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου τυροκομικών αυξήθηκε κατά 5,9% και διαμορφώθηκε σε € 180,2 εκατ. το 2024 έναντι της προηγούμενης χρήσης (2023: € 170,2 εκατ.) επηρεαζόμενος κυρίως από τις εξαγωγές. Ειδικότερα, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά φέτας με μερίδιο 12,3%, αντίστοιχο με το 2023, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την παρουσία της στο εξωτερικό, αυξάνοντας τις πωλήσεις «επώνυμων προϊόντων φέτας και γιαούρτης σε χώρες όπως οι ΗΠΑ (45,7%), η Ολλανδία (78,5%) και η Ισπανία (22,2%).

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων αυξήθηκαν κατά € 3,7 εκατ. έναντι της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε € 7,8 εκατ. το 2024 (2023: € 4,1 εκατ.) ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που οδήγησαν σε περιορισμό του λειτουργικού κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας. Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων εξαιρουμένων της επίδρασης της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 και λοιπών εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων ανέρχονται σε 9,6 εκατ. το 2024.

Κλάδος Κατεψυγμένων Λαχανικών και Ζυμών

Το 2024 ο Κλάδος Κατεψυγμένων με βασικό άξονα τις εξαγωγές, κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 12,6% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 251,4 εκατ. το 2024 έναντι € 223,3 εκατ. το 2023. Στην εγχώρια αγορά η συνεχιζόμενη αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας οδήγησε στην αύξηση της πολιτικής των προσφορών στις πωλήσεις επώνυμων προϊόντων.

Οι εταιρείες του Κλάδου Κατεψυγμένων κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση με αύξηση των πωλήσεων αφενός σε όγκο και στις τρεις κατηγορίες λαχανικών, ζυμών και φρέσκων σαλατών και αφετέρου σε αξία στις κατηγορίες ζυμών και σαλατών και οριακή αύξηση στην κατηγορία των λαχανικών ως απόρροια της στήριξης προς τους καταναλωτές με απορρόφησή σημαντικού μέρους των ανατιμήσεων σε Ά ύλες.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 38,1 εκατ. το 2024 αυξημένα κατά € 4,8 εκατ. (+14,2%) έναντι του 2023 (€ 33,3 εκατ.). Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων εξαιρουμένων της επίδρασης της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 και λοιπών εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων ανέρχονται σε € 38,5 εκατ. το 2024.

Κλάδος Εστίασης

Ο Κλάδος Εστίασης της Vivartia, επηρεασμένος από τη θετική πορεία του τουρισμού, τόσο του εγχώριου μέσα από την αύξηση της κίνησης σε αυτοκινητόδρομους και σε πλοία, όσο και του εισαγόμενου μέσα από την αύξηση της κίνησης σε αεροδρόμια, παρουσίασε ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών του στη χρήση 2024 κατά € 24,3 εκατ. (10,1%), ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 265,0 εκατ. έναντι της χρήσης 2023 (€ 240,7 εκατ.).

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 37,3 εκατ. το 2024 αυξημένα κατά € 1,9 εκατ. έναντι του 2023 (€ 35,4 εκατ.) συμπεριλαμβανομένου και του ΔΠΧΑ 16. Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων εξαιρουμένων της επίδρασης της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 και λοιπών εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων ανέρχονται σε 29,7 εκατ. το 2024.

Η διοίκηση του Ομίλου διαχειρίστηκε τις προκλήσεις με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας παράλληλα το στρατηγικό της πλάνο με βάση τους κάτωθι δύο κεντρικούς άξονες:

o Την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, μέσα από τα διαφορετικά concepts που έχει αναπτύξει και τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών,

o Την προϊοντική καινοτομία με την εισαγωγή νέων κατηγοριών προϊόντων στο σύνολο των σημάτων, πάντα σύμφωνα με τις διεθνείς διατροφικές τάσεις, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης των σημάτων και της ενίσχυσης συνεργιών με στρατηγικούς συνεργάτες με στόχο την αύξηση της προσφοράς προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη.