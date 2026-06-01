Baja Greece 4-7 Ιουνίου 2026 – Οι συμμετοχές

Το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Κύπελλο Baja της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου – FIA, επιστρέφει στη Δυτική Μακεδονία. Στο Άργος Ορεστικό στις 4-7 Ιουνίου, θα γίνει ένα μοναδικό αγωνιστικό θέαμα, με διαδρομές που αναδεικνύουν την ιστορία και το φυσικό πλούτο της περιοχής.

Παράλληλα θα διεξαχθεί ο 1ος και 2ος γύρος του πρωτοεμφανιζόμενου ελληνικού Επάθλου Cross Country που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας. Συνολικά 39 Ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή με 19 από αυτές να συμμετέχουν στα κύπελλα της FIA και 20 στο έπαθλο της ΟΜΑΕ.

Οι συμμετοχές

Το παρόν δίνουν οι Ομάδες: OVERDRIVE με Toyota Hilux Evo και οδηγό την Dania Akeel από τη Σαουδική Αραβία η οποία προηγείται στη κατάταξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Baja ενώ ο 3ος στη κατάταξη Hamed Al-Wahaibi από το Ομάν συμμετέχει με την Ομάδα Daklapack RallySport και όχημα ένα Taurus Evo Max.

Διεκδικητές της νίκης και συλλογής βαθμών για τη συνέχεια των Κυπέλλων δίνουν επίσης μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του χώρου όπως ο Lionel Baud με την ομάδα Χ-RAID και όχημα ένα MINI JCW Rally, ο Khalid Aljafla με Toyota Hilux EVO, o Benediktas Vanagas με Toyota Hilux και πολλοί άλλοι.

Στη κατηγορία Challenger (ελαφρά βελτιωμένα οχήματα) πρωτοστατούν οι συμμετοχές των Μitchel Van Den Brink με CanAm Maverik R και Abdulaziz Alkuwari με Taurus EVO Max.

Στη κατηγορία SSV (side by side vehicles ή Utility Task Vehicle), μία σειρά έμπειρων οδηγών θα δώσουν τη μάχη για συλλογή όσων περισσότερων βαθμών όπως οι Fernando Alvarez, Hedda Hosas.

Δύο συμμετοχές συγκαταλέγονται στη κατηγορία Stock (οχήματα παραγωγής) με τον Fernando Barreiros και Almashna Alshammari να αγωνίζονται με Isuzu D-Max και Nissan Patrol αντίστοιχα.

Το Ελληνικό Έπάθλο Cross Country

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι συμμετοχές για τον αγώνα του Ελληνικού Επάθλου Cross Country που αναμένεται να δώσουν πολλές μάχες για τη συγκομιδή πολύτιμων βαθμών για τη συνέχεια του θεσμού.

Στη κατηγορία αυτοκινήτων, η οικογένεια Κουτσουμπού συμμετέχει σε πλήρη σύνθεση, με τον πολύπειρο Φώτη στο τιμόνι του Toyota LC90, τον Γιώργο με Suzuki Vitara και τον Παναγιώτη με Suzuki Grand Vitara. Ο Γιάννης Βορριάς επανέρχεται στο Baja Greece με το εντυπωσιακό Mitsubishi Pajero EVO ενώ ο οδηγός από τη Τουρκία Ali Kutay διεκδικεί τη νίκη με Mitsubishi L200.

Ο Ανδρέας Τζιάλλας με Jeep Cherokee ZJ εκπροσωπεί για ακόμη μία χρονιά τη πόλη της Κόνιτσας ενώ ο Απόστολος Μωραΐτης με Suzuki Jimny φιλοδοξεί για μια καλή θέση στη τελική κατάταξη.

Η κατηγορία SSV (side by side vehicles) έχει φέτος τη τιμητική της με πλειάδα αξιόλογων συμμετοχών. Ο Λάμπρος Διονυσακόπουλος με CanAm Maverick R θα υπερασπιστεί τη περσινή πρωτιά του ενώ ο Ταξιάρχης Αδαμόπουλος, νικητής του 2024, φιλοδοξεί να επανέλθει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου οδηγώντας και αυτός ένα CanAm Maverick R. Η λίστα συμμετοχών συνεχίζει με τον πολύ γρήγορο Βούλγαρο Velkov και τον πολύπειρο Βαγγέλη Μπερσή και οι δύο με CanAm Maverick R.

Οι Rookies

Το φετινό Baja Greece είναι η πρώτη εμφάνιση για τους Νικόλα Μητσοτάκη, Δημήτρη Παλαιοκώστα, Δημήτρη Κόκκινο, Ματθαίο Σκαφτούρο και Γιάννη Άκρατο, όλοι τους με CanAm Maverick R. Οι Ιταλική οικογένεια Ambosetti, Riccardo και Federico, με CanAm Maverick R καθώς και ο Πολωνός Ernest Kus, με ίδιο όχημα, φιλοδοξούν να σπάσουν την ελληνική κυριαρχία στη κατηγορία.

Η ταυτότητα του αγώνα

Το φετινό Baja Greece έχει συνολικό μήκος 800 χλμ. με τις ειδικές διαδρομές να φτάνουν τα 550χλμ και έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την πρόκληση για τους συμμετέχοντες, αλλά και την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία των θεατών.

Το Baja Greece πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.

