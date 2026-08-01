BBC: Ουαλή πήγε διακοπές στη Σύρο και κατέληξε 42 ημέρες σε κώμα από τσίμπημα τσιμπουριού

Μια γυναίκα από την Ουαλία περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε μετά τις διακοπές της στη Σύρο, όταν ένα τσίμπημα από τσιμπούρι προκάλεσε σοβαρή εγκεφαλίτιδα. Η 51χρονη έμεινε σε τεχνητό κώμα για 42 ημέρες, αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα απώλεια μνήμης και επιληπτικές κρίσεις, ενώ λαμβάνει έως και 18 χάπια καθημερινά.

Η Βικτόρια Στέλλας, από το Άνγκλεσι της Ουαλίας, βρισκόταν στη Σύρο το καλοκαίρι του 2019 όταν άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με γρίπη. Επέστρεψε στη Βρετανία, όμως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, καθώς άρχισε να παθαίνει επιληπτικές κρίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως περιέγραψε στο BBC, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν την αιτία των συμπτωμάτων της. Μετά από μαγνητική τομογραφία διακομίστηκε με ελικόπτερο στο εξειδικευμένο Walton Centre του Λίβερπουλ, όπου οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα για 42 ημέρες.

Τελικά διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα από τσίμπημα τσιμπουριού (Tick-Borne Encephalitis – TBE), μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα ιογενή λοίμωξη που προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο.

I was in a coma for 42 days after a tick bite on a holiday to Greece https://t.co/JZsHUXWi2c — BBC News (World) (@BBCWorld) July 31, 2026

«Η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά»

Η 51χρονη πιστεύει ότι μολύνθηκε από τσιμπούρι όταν επισκέφθηκε το σπίτι του κουνιάδου της στη Σύρο, ο οποίος διατηρεί κατσίκες, ζώα που συχνά προσελκύουν τσιμπούρια.

«Συνέχιζα να παθαίνω κρίσεις και κανείς δεν ήξερε τι μου συνέβαινε. Ήταν μια ασυνήθιστη λοίμωξη και χρειάστηκαν μήνες μέχρι να βρεθεί η σωστή διάγνωση», ανέφερε.

Όπως λέει, η περιπέτεια αυτή άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της.

«Έχει αλλάξει εντελώς τη ζωή μου. Εκτός από τη δουλειά, δεν βγαίνω πλέον όσο παλιά. Ήμουν πολύ πιο εξωστρεφής», εξομολογείται.

Έχασε τη δουλειά της λόγω της απώλειας μνήμης

Η Βικτόρια εργαζόταν σε παμπ αλλά και ως βοηθός διδασκαλίας σε σχολείο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, τα προβλήματα μνήμης που της άφησε η ασθένεια δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει.

«Δεν μπορούσα να θυμηθώ τα ονόματα των παιδιών ή των συναδέλφων μου. Τους αναγνώριζα όλους, αλλά όχι τα ονόματά τους. Αυτό παραμένει πρόβλημα μέχρι σήμερα», είπε.

Σήμερα λαμβάνει 15 έως 18 χάπια ημερησίως, ενώ εξακολουθεί να εμφανίζει νυχτερινές επιληπτικές κρίσεις, αν και πλέον είναι πιο αραιές. Για λόγους ασφαλείας κοιμάται μαζί με τη μητέρα της.

Τι είναι η εγκεφαλίτιδα από τσίμπημα τσιμπουριού

Σύμφωνα με το βρετανικό NHS, η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι (TBE) είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένων τσιμπουριών και εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της Ευρώπης, της Ρωσίας και τμημάτων της Ασίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλεί ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όμως σε μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, με επιληπτικές κρίσεις, σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία ή ακόμη και παράλυση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σοβαρή μορφή της νόσου είναι σχετικά σπάνια, ωστόσο δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία όταν αναπτυχθεί εγκεφαλίτιδα. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

«Ενημερωθείτε και εμβολιαστείτε»

Η Βικτόρια, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα και μετακόμισε στην Ουαλία σε ηλικία πέντε ετών, συνεχίζει να επισκέπτεται τη χώρα κάθε χρόνο, όμως δηλώνει ότι δεν γνώριζε πως υπάρχει εμβόλιο για την TBE πριν από το ταξίδι της.

Πλέον μοιράζεται την ιστορία της σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μπάνγκορ, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη νόσο και να ενθαρρύνει όσους ταξιδεύουν σε περιοχές όπου υπάρχουν τσιμπούρια να ενημερώνονται για τα προληπτικά μέτρα και τον διαθέσιμο εμβολιασμό.

Οι ειδικοί συνιστούν σε όσους κινούνται σε δασικές περιοχές ή κοντά σε ζώα να φορούν μακριά ρούχα, να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικό, να ελέγχουν προσεκτικά το σώμα τους μετά από υπαίθριες δραστηριότητες και να αφαιρούν άμεσα τυχόν τσιμπούρια, καθώς η έγκαιρη απομάκρυνσή τους μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ορισμένων λοιμώξεων.