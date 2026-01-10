Bundesliga: Διασυρμός της Λεβερκούζεν με τη Στουτγκάρδη λίγο πριν παίξει με τον Ολυμπιακό

Η Στουτγκάρδη πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της φετινής Bundesliga, διαλύοντας με 4-1 την Μπάγερ Λεβερκούζεν μέσα στην έδρα της και μπαίνοντας δυναμικά στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για το Champions League της νέας σεζόν.



Παρότι το πρώτο ημίχρονο κύλησε με ισορροπία στις τελικές, η ομάδα του Χένες αποδείχθηκε κυνική και «τιμώρησε» κάθε αμυντικό κενό των γηπεδούχων. Ο Λέβελινγκ άνοιξε το σκορ μόλις στο 7’, ενώ ο Μίτελσταντ διπλασίασε τα τέρματα από το σημείο του πέναλτι στο 29’. Λίγο πριν την ανάπαυλα, η Στουτγκάρδη χτύπησε ξανά, με τον Λέβελινγκ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 45’ και τον Ουντάφ να διαμορφώνει το εντυπωσιακό 0-4 στο 45+2’.



Στο δεύτερο μέρος, η Λεβερκούζεν ανέβασε ρυθμό και προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο περιορίστηκε απλώς στη μείωση του σκορ, με τον Γκριμάλδο να ευστοχεί σε πέναλτι στο 66ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν περαιτέρω, με τη Στουτγκάρδη να διαχειρίζεται άψογα το υπέρ της αποτέλεσμα.



Με αυτή τη νίκη, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν πλέον στους 29 βαθμούς, συνεχίζοντας τη μεταξύ τους μονομαχία για την τετράδα. Υπενθυμίζεται πως η Λεβερκούζεν έχει μπροστά της και την ευρωπαϊκή υποχρέωση απέναντι στον Ολυμπιακό, στις 20 Ιανουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την League Phase του Champions League.