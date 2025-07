Χαμός στα social με τον Προκόπη Δούκα που τα έβαλε με τους Pink Floyd για προώθηση της «αμορφωσιάς»

Σάλος έχει προκληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ανάρτηση του δημοσιογράφου Προκόπη Δούκα για το τραγούδι «The Wall» των Pink Floyd.

Πριν από λίγες ημέρες, ο γνωστός δημοσιογράφος ανάρτησε ένα ποστ στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) σχολιάζοντας ότι οι στίχοι «We don't need no education» έχουν, όπως χαρακτηριστικά έγραψε «συμβάλλει τα μάλα στην αμορφωσιά των τελευταίων δεκαετιών».

Η πλήρης ανάρτηση έγραφε «Το δε Wall, με τα αντιδραστικά "We don’t need no education" συνέβαλε τα μάλα στην αμορφωσιά των τελευταίων δεκαετιών.

Οι χρήστες όμως αντέδρασαν άμεσα με τον δημοσιογράφο στη συνέχεια να διαγράφει την ανάρτησή του. Μερικοί μάλιστα, σχολιάζοντας το ζήτημα, ανέφεραν:

Ο Προκόπης Δούκας αν είχε την ελάχιστη μουσική παιδεία δεν έπρεπε να το είχε ανεβάσει καν https://t.co/CKZqGUpdzx — Papakipaistipotamia (@Papakipais12104) July 13, 2025

Τι σημαίνουν πραγματικά οι στίχοι των Pink Floyd

Οι στίχοι είναι γεμάτοι συμβολισμό και κοινωνική κριτική. Το τραγούδι, και ειδικά αυτός ο στίχος «We don't need no education» εκφράζει τη δυσαρέσκεια των νέων απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα. O Roger Waters κατακρίνει την ομογενοποιημένη σκέψη που πηγάζει από την λανθασμένη εκπαιδευτική διαδικασία, την καταπίεση που υφίστανται πολλές φορές οι μαθητές. Μάλιστα, η χρήση παιδικών φωνών ως χορωδία δίνει έμφαση στην επιζητούμενη αλλαγή, η οποία κρίνεται απαραίτητη.

Στους στίχους, οι μαθητές απορρίπτουν την αυστηρότητα και την καταπίεση που συχνά συνδέεται με τα σχολεία, όπου η προσωπικότητα και η δημιουργικότητα των παιδιών καταπνίγονται από ένα αυστηρό και μονοδιάστατο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο στίχος μπορεί να θεωρηθεί ως διαμαρτυρία για τη μη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της προσωπικότητας των μαθητών.

Στη συνέχεια, ο στίχος «Another brick in the wall» υπερθεματίζει την επιβολή κανόνων για τους μαθητές που απολήγουν να γίνονται «άλλο ένα κομμάτι στον τοίχο», δηλαδή να γίνονται αδιάφοροι και να εντάσσονται σε ένα σύστημα που δεν τους επιτρέπει να ξεχωρίσουν.

Συνολικά, το τραγούδι αποτελεί έναν ύμνο αντίστασης και αποδοκιμασίας της κοινωνικής κατηγοριοποίησης και καταπίεσης. Ουσιαστικά, το τραγούδι προβάλλει μια εσωτερική σύγκρουση και ανησυχία για την απώλεια της προσωπικής ελευθερίας και της δημιουργικότητας κάτω από την πίεση των κοινωνικών θεσμών.