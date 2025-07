Ο Προκόπης Δούκας απαντά στους επικριτές του για τους Pink Floyd: Είπα κι εγώ να τρολάρω

Με μια μακροσκελή ανάρτηση ο γνωστός δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, Προκόπης Δούκας, απαντά για τα σχόλια που δέχθηκε ύστερα από την ανάρτηση που έκανε σχετικά με το άλμπουμ των Pink Floyd «The Wall».

Όπως εξήγησε, το αρχικό ποστ αφορούσε ένα τρολ «έναν ανεκδιήγητο τύπο στο twitter, που έκανε μια ανοίκεια σύγκριση μεταξύ του Roger Waters των Pink Floyd και του Διονύση Σαββόπουλου, ότι και καλά ο ένας παραμένει ασυμβίβαστος και στην πλευρά των αδικημένων, μετά το “ανυπέρβλητο The Wall”, ενώ ο άλλος γλείφει τόσα χρόνια “κατουρημένες ποδιές της εξουσίας”. Κι έτσι, μέσα στη ραστώνη των διακοπών έγραψα 2-3 tweet, βιαστικά, κακοδιατυπωμένα και προβοκατόρικα.

Mea culpa, το παραδέχομαι.»

Μάλιστα επιτίθεται και στα, όπως αποκαλεί, αντισυστημικά μέσα τα οποία όπως χαρακτηριστικά γράφει τον κόλλησαν στον τοίχο «Ουδείς, πλην 2-3 καλοπροαίρετων, αναρωτήθηκε τι ήθελα να πω και τι εννοούσα. Το τι χουλιγκανικό διάβασα, δεν περιγράφεται: Οτι δεν ξέρω από μουσική (!), οτι δεν ξέρω αγγλικά (!!), οτι είμαι αμόρφωτος, οτι δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση (άρα και το “We don’t need no education” σημαίνει “We need education”), οτι είμαι δεξιός, οτι φταίει η “κρατική μου παιδεία”, οτι είμαι υποστηρικτής της γενοκτονίας, οτι είναι οργανωμένη κίνηση από πλευράς μου για να με θυμηθεί το φιλελέ κοινό μου, οτι είμαι “ορφανό της Θάτσερ” (!!!), οτι είμαι διευθυντής του Kosmos ή και πρόεδρος της ΕΡΤ και άλλα πολλά. Κυρίως οτι είμαι χαζός και δεν έχω καταλάβει τίποτε από αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί οι ευφυείς οπαδοί του αντισυστημισμού και της ροκ κουλτούρας (μόνο μην τους πειράξεις τα τοτέμ τους), ακόμα κι αν γράφουν τους στίχους με οι. Και βέβαια, καζούρα, το υπέρτατο όπλο, με χιλιάδες τραγούδια κάθε στάθμης και υποστάθμης.»