Συνεχίζεται ο διαδικτυακός σάλος για τον Προκόπη Δούκα και τις εμπρηστικές δηλώσεις για τους Pink Floyd

Δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβο στο διαδίκτυο από τις εμπρηστικές δηλώσεις του δημοσιογράφου Προκόπη Δούκα για το τραγούδι «The Wall» των Pink Floyd.

Ο δημοσιογράφος, γνωστός για την πορεία του στο ραδιόφωνο (Kosmos 93.6), την τηλεόραση (πρώην ΕΤ-1, ΝΕΤ) και την αρθρογραφία (Athens Voice), καθώς και για τη διδασκαλία δημοσιογραφίας, συχνά εκφράζει απόψεις που προκαλούν συζητήσεις.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, το σχόλιό του για τους Pink Floyd φαίνεται να έχει αγγίξει μια ευαίσθητη χορδή στο κοινό που έχει συνδεθεί με τη μουσική και το μήνυμα του συγκροτήματος.

Θεωρώ πως ο Προκοπης Δούκας χρειάζεται ένα διάλειμμα από τα σοσιαλ . — Christiane Torloni (@pacocaBrazil) July 14, 2025

Μπορεί να έχουν περάσει πλέον ημέρες από τότε που ο γνωστός δημοσιογράφος με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) σχολίασε ότι οι στίχοι «We don't need no education» έχουν, όπως χαρακτηριστικά έγραψε «συμβάλλει τα μάλα στην αμορφωσιά των τελευταίων δεκαετιών», ωστόσο ακόμα και σήμερα οι χρήστες της πλατφόρμας Χ συνεχίζουν να αντιδρούν και να σχολιάζουν σκωπτικά, χιουμοριστικά και δημιουργικά στα όσα υποστήριξε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

Ο Προκόπης Δούκας αν είχε την ελάχιστη μουσική παιδεία δεν έπρεπε να το είχε ανεβάσει καν https://t.co/CKZqGUpdzx — Papakipaistipotamia (@Papakipais12104) July 13, 2025

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ποικίλλουν. Πολλοί χρήστες διαφωνούν έντονα με την ερμηνεία του κ. Δούκα, υποστηρίζοντας ότι η φράση "We don't need no education" στο "The Wall" είναι μια σάτιρα του καταπιεστικού και δογματικού εκπαιδευτικού συστήματος και όχι μια προτροπή στην άγνοια.

Ο Προκόπης Δούκας μου θυμίζει έναν παίκτη τηλεπαιχνιδιού που συμπλήρωσε τον στίχο "με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε...ο Κιουταχης" αφήνοντας όλους άφωνους — nina simone (@nina_ninasimone) July 13, 2025

Επισημαίνουν ότι το έργο των Pink Floyd συχνά επικρίνει την αυθεντία και προωθεί την κριτική σκέψη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την κατηγορία της «αμορφωσιάς».

'Ο Όζζυς ωθεί τους νέους μας στην αυτοκτονία' Προκόπης Δούκας — Vulcanios (@Vulcan_ios) July 13, 2025

Άλλοι χρήστες, αν και λιγότεροι, φαίνεται να συμφωνούν με την άποψη του δημοσιογράφου, τονίζοντας ότι η παρερμηνεία κάποιων καλλιτεχνικών μηνυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων είναι αρνητικά για τον Προκόπη Δούκα.

Ο Προκόπης Δούκας, Διευθυντής Προγράμματος Δημόσιας (ή κρατικής;) συχνότητας (Kosmos 93,6Fm) έγραψε τελικά το πιο αυτοεξευτελιστικό τουί του 2025.



Για όσους γνωρίζουμε βέβαια από μουσική και δεν είμαστε απλώς κρατικοδίαιτα παράσιτα, το“The Wall” δεν είναι εργαλείο αποβλάκωσης… pic.twitter.com/8cb6YwA98x — Antonis (@antonis_clint) July 13, 2025

Ο διάλογος γύρω από την ανάρτηση του Προκόπη Δούκα αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πλατφόρμες δημόσιας συζήτησης, αλλά και την ευαισθησία του κοινού απέναντι σε δηλώσεις που αφορούν δημοφιλή πολιτιστικά σύμβολα.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με τις απόψεις να συγκρούονται και τον διαδικτυακό σάλο να συνεχίζεται.