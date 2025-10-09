Changan Hellas 2025: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη νέα δύναμη στην ηλεκτροκίνηση

Ποια είναι η Changan και πού τοποθετείται στην αγορά; Με 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και πάνω από 40 χρόνια στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Changan Automobile έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο κατασκευαστή με 21 κέντρα παραγωγής, 39 εργοστάσια και παρουσία σε 103 χώρες. Απασχολεί 145.000+ ανθρώπους και υποστηρίζει πάνω από 1 εκατ. θέσεις εργασίας στην αλυσίδα αξίας. Στην Ελλάδα, η Changan Hellas (μέλος του Ομίλου Autohellas) λανσάρει τη μάρκα με έμφαση στα premium ηλεκτρικά SUV που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, ασφάλεια και ανταγωνιστική τιμή — μια πρόταση value-for-money στην κατηγορία.

Έρευνα & Ανάπτυξη: παγκόσμιο δίκτυο, τοπική αξία

Η Changan λειτουργεί παγκόσμιο δίκτυο R&D σε 10 τοποθεσίες/6 χώρες (Κίνα, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Γερμανία) με 24.000+ μηχανικούς (5.000+ σε software). Επενδύει σε νέα ενεργειακά συστήματα κίνησης, ευφυή οδήγηση, software-defined vehicles και συνδεσιμότητα.

Εργοστάσιο Ψηφιακής Νοημοσύνης (Chongqing): AI, 5G, IoT, ευέλικτη παραγωγή & ποιοτικός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο.

Changan SDA LAB: εθνικό κύριο εργαστήριο ασφάλειας έξυπνων οχημάτων· 644 πατέντες, συμμετοχή σε 178 πρότυπα, επένδυση 15 δισ. RMB σε 5ετία.

Παγκόσμια Κέντρα Σχεδιασμού (Τορίνο, Ντιτρόιτ, Γιοκοχάμα) υπό την ηγεσία διεθνών σχεδιαστών (π.χ. Klaus Zyciora).

Φιλοσοφία Σχεδίασης: “Symbiotic Aesthetics”

Η Changan συνδυάζει ανθρώπους-φύση-τεχνολογία σε μια αρμονική εμπειρία. Με διεθνή ομάδα 914 σχεδιαστών από 31 χώρες και 86 ειδικότητες, επιδιώκει άνεση, ευημερία και βιωσιμότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αναγνωρίσιμο οικογενειακό DNA με μινιμαλισμό, αεροδυναμική και premium υλικά.

Βασικές Τεχνολογίες που ξεχωρίζουν

• New BlueCore e-Drive (7-σε-1)

Πλήρως ενσωματωμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης (κινητήρας, μειωτήρας, φορτιστές, μετατροπείς, HV junction box) με τετραπύρηνο MCU.

• Απόδοση: Έως 230 kW ισχύς, 367 Nm, κορυφαία απόδοση 98,1%, έως 17.200 rpm. Εξελιγμένη θερμική διαχείριση (θερμική επεξεργασία στάτορα, 8-πολικός ρότορας, NN υπολογισμός θερμοκρασίας).

• Golden Shield All-Solid-State Battery (επόμενη δεκαετία)

Τεχνολογία στερεάς κατάστασης με πυκνότητα έως 400 Wh/kg, +70% ασφάλεια, εύρος λειτουργίας -40 έως 80°C. Στόχος >1.500 km αυτονομία. Modular σχεδίαση, digital twin + AI για SOH/ασφάλεια/πρόβλεψη απόδοσης, και δυνατότητα χρήσης ως οικιακή αποθήκευση.

• SDA Pilot (ευφυής υποβοήθηση/αυτοματοποίηση)

Βασισμένο στην SDA (Smart Digital Architecture): Πλοήγηση αυτοκινητόδρομου, ευφυές παρκάρισμα, προσεχώς πλήρη αστική πλοήγηση. Πολυτροπικός βοηθός κατανοεί προθέσεις και περιβάλλον (π.χ. «ζάλη» → αερισμός/ασφαλές σταμάτημα). Συνεχής μάθηση από μεγάλο στόλο.

Προϊοντική γκάμα Changan Hellas (Ελλάδα)

Η έναρξη γίνεται με δύο αμιγώς ηλεκτρικά SUV: Deepal S07 (μεσαίο/D-SUV, RWD) και Deepal S05 (μεσαίο SUV, RWD/AWD). Και τα δύο έρχονται με OTA, προηγμένα ADAS και κορυφαίο εξοπλισμό άνεσης/ασφάλειας.

Changan Deepal S07 — Η ναυαρχίδα που ορίζει το “premium ηλεκτρικό”

Το Deepal S07 συστήνει τη Changan Hellas με τον πιο καθαρό τρόπο: ένα μεσαίο D-SUV σχεδιασμένο πάνω στη software-defined πλατφόρμα SDA, που αναβαθμίζεται over-the-air και φέρνει στο προσκήνιο τεχνολογίες ασφάλειας και άνεσης που μέχρι χθες βρίσκαμε σε ανώτερες κατηγορίες. Η coupe σιλουέτα, ο αεροδυναμικός συντελεστής 0,26 και οι λεπτομέρειες όπως οι κρυφές θυρολαβές και τα frameless παράθυρα συνθέτουν ένα προφίλ διακριτικά δυναμικό, με premium υλικά και μίνιμαλ cockpit στο εσωτερικό. Εκεί πρωταγωνιστεί ο ψηφιακός κόσμος του SDA Smart Cockpit: AR Head-Up Display που προβάλλει τις βασικές πληροφορίες στο οπτικό πεδίο, μεγάλη ανακλινόμενη οθόνη 15,6″ τύπου “Sunflower” και έξυπνος φωνητικός βοηθός που χειρίζεται πλοήγηση, κλιματισμό και πολυμέσα φυσικά και άμεσα.

Κάτω από το καπό—ή μάλλον στο πάτωμα—κρύβεται μπαταρία 79,97 kWh (NMC) που χαρίζει έως 475 km WLTP και συνεργάζεται με το 7-σε-1 σύστημα ηλεκτροκίνησης BlueCore e-Drive για απόδοση 160 kW/320 Nm. Η οδήγηση είναι αβίαστα άμεση, με 0-100 km/h σε 7,9″, ενώ η διαχείριση ενέργειας παραμένει υποδειγματική χάρη στην εξελιγμένη ανάκτηση και τη φόρτιση DC έως 100 kW (30-80% περίπου σε μισή ώρα). Το S07 δεν εντυπωσιάζει μόνο με νούμερα· εντυπωσιάζει με τον τρόπο που σε φροντίζει: από τα ηλεκτρικά καθίσματα με θέρμανση/εξαερισμό έως τη συνδεσιμότητα 5G, το V2L για να τροφοδοτείς συσκευές εκτός αυτοκινήτου και φυσικά την πλήρη σουίτα υποβοήθησης οδήγησης με Huawei Qiankun ADS SE (AEB, ACC, LKA, 360°, ανίχνευση κόπωσης, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας και κίνησης σε μποτιλιάρισμα).

Η έκδοση ULTRA συγκεντρώνει τον πλουσιότερο εξοπλισμό και διατίθεται στα 44.990€, που με το EV Bonus −3.400€ και την κρατική επιδότηση −3.000€ διαμορφώνονται σε 38.590€ τελική τιμή. Με εγγύηση μπαταρίας 8 έτη/200.000 km, οχήματος 7 έτη/160.000 km και 7ετή οδική βοήθεια, το S07 υπόσχεται όχι απλώς ένα σύγχρονο EV, αλλά μια ήρεμη καθημερινότητα. Τα πρώτα αυτοκίνητα είναι ήδη διαθέσιμα, με παραδόσεις να ξεκινούν εντός Οκτωβρίου.

Τιμή Ελλάδας – S07 ULTRA (RWD)

Τιμή Πώλησης EV Bonus Κρατική επιδότηση Τελική τιμή

44.990€ −3.400€ −3.000€ 38.590€

Changan Deepal S05 — Το ευφυές e-SUV που κάνει την απόλαυση καθημερινή

Το Deepal S05 έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά τη γκάμα ως μεσαίο SUV με ευρωπαϊκή σχεδίαση και έμφαση στην εμπειρία. Η “fluid wing” αισθητική, τα LED φωτιστικά και ο κορυφαίος αεροδυναμικός συντελεστής (~0,25) προετοιμάζουν το έδαφος για μια καμπίνα που σε βάζει αμέσως στο κλίμα: ambient φωτισμός 64 αποχρώσεων, κορυφαία εργονομία, πανοραμική οροφή (ULTRA) και ένα infotainment που συνεργάζεται απροβλημάτιστα με Apple CarPlay/Android Auto. Η τεχνολογία δεν είναι επίδειξη—είναι εργαλείο: ο οδηγός έχει ACC, Blind Spot Detection, 360° κάμερες και, στις εκδόσεις ULTRA, AR-HUD και θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα, για να μένει ξεκούραστος και συγκεντρωμένος.

Σε επίπεδο κίνησης, το S05 προσφέρει δύο “γεύσεις”. Η RWD έκδοση με μπαταρία 69 kWh LFP αποδίδει 272 PS/290 Nm, κάνει 0-100 σε 7,5″ και προσφέρει 485 km WLTP με κατανάλωση 15,9 kWh/100 km—ιδανική ισορροπία επιδόσεων και αυτονομίας. Για όσους θέλουν κορυφαίο κράτημα και δύναμη παντός καιρού, η AWD ULTRA εκτοξεύει την ισχύ στους 435 PS/502 Nm, κατεβάζει το 0-100 στα 5,5″ και υπόσχεται 445 km WLTP (17,5 kWh/100 km). Και στις δύο περιπτώσεις, η καθημερινότητα απλοποιείται με ταχεία φόρτιση DC 30-80% σε περίπου 25′, έξυπνα driving modes και V2L για να φορτίζεις από ποδήλατα μέχρι εργαλεία στο εξοχικό. Οι τιμές ξεκινούν από 37.990€ (RWD MAX) και με το EV Bonus −2.000€ και την κρατική επιδότηση −3.000€ διαμορφώνονται σε 32.990€· η RWD ULTRA καταλήγει στα 35.590€ και η AWD ULTRA στα 38.990€ μετά τα ίδια οφέλη. Όπως και στο S07, οι εγγυήσεις είναι γενναιόδωρες (μπαταρία 8 έτη/200.000 km, όχημα 7 έτη/160.000 km, 7ετής οδική) και οι παραδόσεις ξεκινούν άμεσα εντός Οκτωβρίου.

Τιμές Ελλάδας – S05

Έκδοση Τιμή Πώλησης EV Bonus Κρατική επιδότηση Τελική τιμή

RWD MAX 37.990€ −2.000€ −3.000€ 32.990€

RWD ULTRA 41.590€ −3.000€ −3.000€ 35.590€

AWD ULTRA 44.990€ −3.000€ −3.000€ 38.990€

Τρόποι απόκτησης & υπηρεσίες (Ελλάδα)

Χρηματοδότηση Changan EV Plus

Ενσωμάτωση κρατικής επιδότησης 3.000€ στην τιμή αγοράς.

Balloon 3.000€ στον 12ο μήνα (άτοκο).

Ελάχιστη προκαταβολή: 0% — Διάρκεια: έως 72 μήνες.

Επιτόκιο: 7,9% (+0,6% εισφορά) για το υπόλοιπο κεφάλαιο.

Μίσθωση Changan Leasing (με Autohellas Hertz)

Ενδεικτικά (προκαταβολή 25%, 60 μήνες, 100.000 km):

S05 MAX: 346€/μήνα

S07 ULTRA: 405€/μήνα

Ιδανικό για ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες με έλεγχο κόστους και χωρίς άγχος ιδιοκτησίας.

Φόρτιση Changan Charging (με ΔΕΗ Blue)

−5% σε δημόσια φόρτιση για ιδιώτες (1ος χρόνος).

−5% για πελάτες leasing (διάρκεια συμβολαίου).

Νέα σημεία ταχυφόρτισης στο δίκτυο Autohellas

Οικιακός φορτιστής turnkey: δωρεάν τεχνικός έλεγχος/μελέτη, παράδοση & εγκατάσταση smart charger, σύνδεση & δοκιμή, εγγύηση και υποστήριξη.

Εγγυήσεις & υποστήριξη

Μπαταρία υψηλής τάσης: 8 έτη/200.000 km

Όχημα: 7 έτη/160.000 km

Οδική βοήθεια: 7 έτη

Διαθεσιμότητα: και τα 2 μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα· οι πρώτες παραδόσεις ξεκινούν εντός Οκτωβρίου.

Δίκτυο συνεργατών

1ο Exclusive Store: Λ. Κηφισίας 292, Χαλάνδρι.

Έως το τέλος του έτους: 2 νέα καταστήματα στην Αττική (Περιστέρι, Αργυρούπολη) και σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα.

Πλήρες after-sales & service για εμπειρία ιδιοκτησίας χωρίς έγνοιες.

Γιατί η Changan ξεχωρίζει

R&D αιχμής (SDA LAB, 644 πατέντες, 178 πρότυπα).

Software-defined οχήματα με OTA και 5G συνδεσιμότητα.

Ασφάλεια: εξελιγμένα ADAS, AI Vision, ενισχυμένες δομές.

Αποδοτικότητα: New BlueCore e-Drive με απόδοση έως 98,1%.

Μπαταρίες νέας γενιάς: στρατηγική solid-state (Golden Shield).

Value-for-money: premium εξοπλισμός σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ολιστική πρόταση: χρηματοδότηση, leasing, φόρτιση & after-sales.