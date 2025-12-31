30 εκατομμύρια οχήματα για την Changan Automobile

Το Changan Automobile Group ανακοίνωσε την επίτευξη ενός ιστορικού ορόσημου, ολοκληρώνοντας την παραγωγή 30 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως με ένα AVATR 12 Quad-Laser Edition , το οποίο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο AVATR Digital Intelligence Factory. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την εξέλιξη της Changan σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο έξυπνης κινητικότητας.

Ο Πρόεδρος της Changan Automobile Group, Zhu Huarong, δήλωσε: «Η Changan συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις κινητικότητας που είναι εξυπνότερες, πιο βιώσιμες και ουσιαστικά προσανατολισμένες στις ανάγκες των χρηστών, ανταποκρινόμενη στο παγκόσμιο όραμα για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον».

Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι δεδομένη

Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Changan από το 1999, όταν και πραγματοποίησε το πρώτο crash test σε μίνι βαν στην Κίνα. Από τότε, η εταιρεία έχει εξελίξει τις δυνατότητες προστασίας από παθητικές δομές σε σύγχρονα ενεργά συστήματα ασφαλείας.

Με την υποστήριξη του Κρατικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ασφαλείας Έξυπνων Οχημάτων - του μοναδικού στον κλάδο - η Changan εφαρμόζει το δικό της σύστημα επαλήθευσης CA-ITVS, με το οποίο έχει δοκιμάσει τα οχήματα για περισσότερα από 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής 10 ετών ή 260.000 χλμ.

Στη νέα ψηφιακή εποχή, η CHANGAN επαναπροσδιορίζει την έννοια της προστασίας μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας SDA Intelligence, δημιουργώντας ένα ολιστικό οικοσύστημα ασφάλειας που καλύπτει τόσο τους επιβάτες όσο και τα δεδομένα τους, διασφαλίζοντας ένα “ασφαλές ταξίδι προς το σπίτι” σε κάθε επίπεδο.

Τεχνολογία που οδηγεί την καινοτομία

Με κινητήριες δυνάμεις τις στρατηγικές Green και Intelligent, η Changan φέρνει στην αγορά απτές τεχνολογικές καινοτομίες με πραγματική αξία για τον χρήστη. Το Green Plan εστιάζει στην ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια των μπαταριών και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων νέας ενέργειας, ενώ το Intelligent Plan προωθεί την εξέλιξη της ευφυΐας των οχημάτων, των αυτόνομων συστημάτων και της συνδεσιμότητας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες ξεχωρίζουν το σύστημα Golden Shield Battery, που θέτει νέα πρότυπα ασφάλειας, καθώς και η τεχνολογία υψηλής συχνότητας παλμικής θέρμανσης, η οποία βελτιώνει σημαντικά την απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, το σύστημα κίνησης BlueCore 3.0 προσφέρει προηγμένες λύσεις τόσο για υβριδικά όσο και για συμβατικά σύνολα, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με εξαιρετική αποδοτικότητα καυσίμου. Μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, η Changan διασφαλίζει ότι κάθε διαδρομή είναι αποδοτική, αξιόπιστη και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας.

Φιλόδοξο όραμα και στρατηγική έως το 2030

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η CHANGAN παρουσίασε το στρατηγικό της όραμα έως το 2030, θέτοντας συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους:

• Ένταξη στους 10 κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως

• Επίτευξη ετήσιων πωλήσεων 5 εκατομμυρίων οχημάτων

• Ποσοστό άνω του 60% των πωλήσεων από οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEVs)

• 30% των συνολικών πωλήσεων να προέρχεται από τις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία του Ομίλου