Η Changan σε όλη την Ελλάδα

Η Changan Hellas συνεχίζει με σταθερά βήματα την ανάπτυξη του δικτύου της στην ελληνική αγορά. Αυτή τη φορά, εγκαινίασε το νέο, υπερσύγχρονο σημείο εκπροσώπησής της στη Λάρισα, σε συνεργασία με τη Νασιακόπουλος Α.Ε., μία από τις πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου στη Θεσσαλία.

Η νέα έκθεση σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Changan στην ελληνική περιφέρεια και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ισχυρού πανελλαδικού δικτύου, με στόχο την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης στους πελάτες της. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Νασιακόπουλος Α.Ε., οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά οχημάτων της Changan, τα οποία ξεχωρίζουν για τον προηγμένο σχεδιασμό, τις έξυπνες τεχνολογίες και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα DEEPAL S07 και DEEPAL S05, καθώς και το ολοκαίνουργιο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid, το οποίο συνδυάζει ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις με την ευελιξία ενός υβριδικού συστήματος τελευταίας γενιάς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύγχρονη μετακίνηση. Το νέο σημείο διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης, ενημέρωσης και test drive, ενώ υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό που είναι έτοιμο να καθοδηγήσει κάθε ενδιαφερόμενο στην επιλογή του ιδανικού μοντέλου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Η συνεργασία της Changan Hellas με τη Νασιακόπουλος Α.Ε. βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η αξιοπιστία, η καινοτομία και η πελατοκεντρική φιλοσοφία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία της μάρκας στη Θεσσαλία. Με περισσότερα από 160 χρόνια ιστορίας και διεθνή παρουσία σε δεκάδες αγορές παγκοσμίως, η Changan επενδύει διαρκώς στην έρευνα, την ηλεκτροκίνηση και τις έξυπνες τεχνολογίες κινητικότητας, διαμορφώνοντας το μέλλον της αυτοκίνησης μέσα από καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού.

Με τα εγκαίνια του νέου σημείου στη Λάρισα, η Changan Hellas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στους Έλληνες καταναλωτές, επεκτείνοντας συνεχώς το δίκτυό της και προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε κάθε γωνιά της χώρας.