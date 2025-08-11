Χανιά: Κατάδυση - ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας - Βούτηξαν στα 1.100 μέτρα

Στο βαθύτερο σπήλαιο της χώρα βούτηξαν μέλη της αποστολής Γουργούθακας -Λιοντάρι 2025.

Ο Γουργούθακας είναι σπήλαιο στον νομό Χανίων. Πρόκειται για το βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας με βάθος 1.208 μέτρα.

Τα μέλη της αποστολής βούτηξαν στα 1.100 μέτρα, μετά από προετοιμασία χρόνων, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ κατάδυσης σε βαθύτερο σημείο σπηλαίου που έγινε ποτέ.

Απαιτητική η εξερεύνηση του σπηλαίου

Σύμφωνα με το zarpanews, η μορφολογία του περιλαμβάνει κατακόρυφους άξονες, τεμνόμενες καμάρες και εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες, καθιστώντας την εξερεύνησή του ιδιαίτερα απαιτητική και εφικτή μόνο με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εμπειρία.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 13 Αυγούστου στα Πεμόνια, θα παρουσιαστούν νέα στοιχεία, για το σπήλαιο που ανακαλύφθηκε το 1990 από τη Σπηλαιολογική Αποστολή της ομάδας Καταμαράν από το Μονμπελιάρ της Γαλλίας, ενώ θα ανακοινωθούν περισσότερα στοιχεία για την κατάδυση και το νέο ακριβές βάθος του σπηλαίου.