Χανταϊός: Επέστρεψαν στα σπίτια τους πέντε Αμερικανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Επέστρεψαν στα σπίτια τους πέντε επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που μολύνθηκε από χανταϊό ύστερα από εντολή που έδωσαν οι Αρχές των ΗΠΑ.

Οι πέντε Αμερικανοί παρέμειναν επί τρεις εβδομάδες υπό στενή παρακολούθηση στη Μονάδα Εθνικής Καραντίνας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, σύμφωνα με ανακοίνωση την Τρίτη.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων είχαν απομονώσει τους επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου έως τις 31 Μαΐου ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης μόλυνσης της κοινότητας.

Το UNMC δήλωσε ότι και οι πέντε θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται για τις επόμενες 21 ημέρες υπό τη δικαιοδοσία των τοπικών και πολιτειακών υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με το CDC, σαράντα ένας κάτοικοι των ΗΠΑ παρακολουθούνται για πιθανή μόλυνση, 18 εκ των οποίων ήταν επιβάτες του πλοίου και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν εντοπιστεί το ξέσπασμα του ιού.

«Δεν έχει καμία σχέση με τον Covid», διαβεβαιώνει ο ΠΟΥ

Το πλοίο, που διαχειρίζεται η εταιρεία Oceanwide Expeditions, έμεινε αποκλεισμένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι αρχές απαγόρευσαν την αποβίβαση επιβατών. Κατόπιν αιτήματος της ΕΕ και του ΠΟΥ, η Ισπανία ανέλαβε τη διαχείριση της εκκένωσης στις Κανάριες Νήσους, και στη συνέχεια το Hondius απέπλευσε για Ρότερνταμ με ελάχιστο πλήρωμα και δύο επιπλέον γιατρούς.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έπειτα από παρατεταμένη στενή επαφή. Η περίοδος επώασης μπορεί να φτάσει και τις έξι εβδομάδες, γεγονός που περιπλέκει τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων.

Το ξέσπασμα αφορά το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο ενδημεί σε Αργεντινή και Χιλή εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, τα δείγματα από το πλοίο δεν δείχνουν καμία σημαντική γενετική διαφοροποίηση του ιού.

Ο ΠΟΥ έχει πλέον καταγράψει 10 επιβεβαιωμένα ή πιθανά κρούσματα, καθώς ένα αρχικό ύποπτο περιστατικό στις ΗΠΑ βρέθηκε αρνητικό. Στα κρούσματα περιλαμβάνονται και οι τρεις θάνατοι. Ωστόσο, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναμένει επιβεβαίωση για ακόμη έναν Καναδό επιβάτη που διαγνώστηκε θετικός, κάτι που θα ανεβάσει τον αριθμό σε 11, αναφέρει το France24.