Χανταϊός: «Χαμηλός» ο παγκόσμιος κίνδυνος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ - Τα τελευταία στοιχεία

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Παρά τα 11 κρούσματα και τους τρεις θανάτους από χανταϊό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά προς το παρόν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό παγκόσμιο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ωστόσο ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την επιδημιολογική κατάσταση και θα επικαιροποιεί την αξιολόγηση κινδύνου, εφόσον χρειαστεί.

Το MV Hondius είχε βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν αρκετοί επιβάτες εμφάνισαν σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα μετά το ταξίδι του πλοίου, προκαλώντας κινητοποίηση υγειονομικών αρχών σε πολλές χώρες.

Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του ΠΟΥ, που δημοσιεύθηκε στις 13 Μαΐου 2026, έχουν καταγραφεί συνολικά 11 περιστατικά λοίμωξης, εκ των οποίων τα τρία κατέληξαν, ανεβάζοντας τον δείκτη θνητότητας στο 27%.

Πρόκειται για την τρίτη επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού μετά την αρχική ειδοποίηση στις 2 Μαΐου για περιστατικά σοβαρής αναπνευστικής νόσου που συνδέονταν με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο.

Όπως αναφέρει ο ΠΟΥ, μετά την προηγούμενη ενημέρωση της 8ης Μαΐου, καταγράφηκαν δύο νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά, ένα στη Γαλλία και ένα στην Ισπανία. Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη ένα ύποπτο περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο.

Κοινός παρονομαστής όλων των κρουσμάτων είναι ότι πρόκειται για επιβάτες του MV Hondius.

Από τα συνολικά 11 περιστατικά:

οκτώ έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως λοιμώξεις από τον ιό Andes (ANDV),

δύο θεωρούνται πιθανά,

ενώ ένα παραμένει υπό διερεύνηση.



