Χανταϊός: 8 άνθρωποι θετικοί στο στέλεχος των «Άνδεων» που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Οκτώ άνθρωποι που βρέθηκαν θετικοί στον χανταϊό επιβεβαιώθηκε ότι μολύνθηκαν με το στέλεχος των Άνδεων το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σύμφωνα με τα όσα επιβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Στις 13 Μαΐου είχαν αναφερθεί 11 κρούσματα εκ των οποίων τρεις θάνατοι», επεσήμανε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του που εξέδωσε αργά την Τετάρτη.

«Από τα 11 αυτά κρούσματα τα οκτώ επιβεβαιώθηκαν με τον ιό των Άνδεων, δύο είναι πιθανά, ενώ για ένα δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα και θα υποβληθεί σε επιπλέον τεστ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει ο Οργανισμός, το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, για την εν λόγω νόσο δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.

Όλα τα κρούσματα επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο και ο ΠΟΥ θεωρεί «μέτριο» τον κίνδυνο για τους επιβάτες και το πλήρωμα του MV Hondius και «μικρό» για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Σε υποχρεωτική καραντίνα όσοι έρχονται σε επαφή με τα κρούσματα

Στο μεταξύ και οι 18 Αμερικανοί που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο και έχουν επαναπατριστεί παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση σε νοσοκομεία. Η πλειονότητα αυτών βρίσκονται στη Νεμπράσκα, ενώ δύο ακόμη είναι στην Ατλάντα.

Ένας Αμερικανός που επέβαινε στο MV Hondius και έχει μεταφερθεί στην Ατλάντα βρέθηκε αρνητικός στον χανταϊό, αφού εμφάνισε «ήπια συμπτώματα».

Το κρούσμα για το οποίο δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα βρίσκεται επίσης στις ΗΠΑ και «είναι ασυμπτωματικό», ανέφερε ο ΠΟΥ. Μέχρι στιγμής το πρόσωπο αυτό, που βρίσκεται σε νοσοκομείο της Νεμπράσκα, έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό τεστ – από διαφορετικά εργαστήρια- και αναμένει να υποβληθεί σε νέο έλεγχο.

Στο μεταξύ έξι από τους περίπου 20 Βρετανούς που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο έφυγαν από το νοσοκομείο και θα συνεχίσουν την καραντίνα στο σπίτι τους, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA).

Όσοι παραμένουν σε νοσοκομεία «είναι ασυμπτωματικοί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Παράλληλα δέκα άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα και οι οποίοι έχουν ήδη μπει σε καραντίνα στα βρετανικά υπερπόντια εδάφη της Αγίας Ελένης και της Ασενσιόν – δύο νησιά του Ατλαντικού—θα επιστρέψουν στη Βρετανία για να ολοκληρώσουν εκεί την καραντίνα τους. Προς το παρόν κανείς τους δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, σημείωσε η UKHSA.

Σύμφωνα με τις αρχές της Αγίας Ελένης, ένα πρόσωπο υψηλού κινδύνου που βρίσκεται στην Ασενσιόν «παρουσίασε συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του χανταϊού», όμως το πρώτο τεστ ήταν αρνητικό. Τώρα μένει να γίνουν «επιπλέον αναλύσεις». Ο άνθρωπος αυτός ανήκε σε μια ομάδα υγειονομικών που ήρθαν «σε στενή επαφή» με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι έξι επιβάτες του HV Hondius –τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός που ζει μόνιμα στη χώρα και ένας Νεοζηλανδός--, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα θα επιστρέψουν στη χώρα αύριο Παρασκευή από την Ολλανδία. Κατά την επιστροφή τους στην Αυστραλία θα μείνουν σε καραντίνα επί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ