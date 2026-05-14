«Τέλος» η καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό λόγω νοροϊού: Βγήκαν οι ασυμπτωματικοί επιβάτες

Ήρθη η καραντίνα που είχε επιβληθεί σε κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Μπορντό στη Γαλλία, στο οποίο δεκάδες επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού ενώ ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του.

Το πλοίο μετέφερε κυρίως επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, με τις γαλλικές Αρχές να απαγορεύουν για 24 ώρες την αποβίβασή τους στο λιμάνι του Μπορντό, αφού το κρουαζιερόπλοιο έδεσε εκεί την Τρίτη (12/5).

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Guardian, η απαγόρευση έληξε το απόγευμα της Τετάρτης, επιτρέποντας σε όσους δεν εμφάνιζαν συμπτώματα να αποβιβαστούν, ενώ όσοι φέρεται να μολύνθηκαν, διατάχθηκαν να παραμείνουν απομονωμένοι πάνω στο πλοίο.

Ο νοροϊός είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική μορφή γαστρεντερίτιδας που προκαλεί εμετούς και διάρροια.

Μυστήριο με τον θάνατο στο πλοίο

Το άτομο που πέθανε ήταν ένας 92χρονος Βρετανός άνδρας, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, οι υγειονομικές Αρχές δήλωσαν ότι ο θάνατός του φαίνεται να μην σχετίζεται με το ξέσπασμα του νοροϊού στο πλοίο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Ambassador Cruise Line, με έδρα το Έσσεξ, ανέφερε την Τετάρτη ότι 48 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος είχαν «ενεργά κρούσματα γαστρεντερικής ασθένειας».

Συνολικά, στο πλοίο επέβαιναν 1.187 επιβάτες και 514 μέλη πληρώματος. Δείγματα από όσους φαίνεται πως νόσησαν, έχουν σταλεί σε τοπικό νοσοκομείο στο Μπορντό.

Ένας επιβάτης του πλοίου, ο 52χρονος Seos Guilidhe από το Μπέλφαστ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι «έπαιζε μπίνγκο» κατά τη διάρκεια της καραντίνας του πλοίου και ότι «δεν είναι τόσο άσχημα όσο ήταν στην περίοδο του Covid». Πρόσθεσε ότι οι επιβάτες συνεχίζουν σχεδόν κανονικά τις δραστηριότητές τους.

Το πλοίο απέπλευσε από το Μπέλφαστ στις 8 Μαΐου και έκανε στάση στο Λίβερπουλ μία ημέρα αργότερα, για μια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων προς τη Γαλλία και την Ισπανία.

Τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας αυξήθηκαν μετά την επιβίβαση ατόμων στο Λίβερπουλ.

Πλοιοκτήτρια εταιρεία: «Καμία σχέση με τον χανταϊό»

Η Ambassador Cruise Line ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους επιβάτες ότι αντιμετωπίζουμε κάθε ασθένεια στο στόλο μας με απόλυτη σοβαρότητα. Ενισχυμένα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης εφαρμόστηκαν αμέσως σε όλο το πλοίο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες δημόσιας υγείας, μετά τις αρχικές αναφορές ασθενειών.

Τα ολοκληρωμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας που εφαρμόστηκαν περιλαμβάνουν αυξημένο καθαρισμό και απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους, εξυπηρέτηση από προσωπικό σε επιλεγμένους χώρους εστίασης και συνεχή καθοδήγηση προς τους επιβάτες σχετικά με την υγιεινή των χεριών, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού πλυσίματος, της χρήσης αντισηπτικών και της άμεσης αναφοράς οποιωνδήποτε συμπτωμάτων στην ιατρική ομάδα του πλοίου».

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.