Μπορντό: 1700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σε καραντίνα λόγω υποψίας κρούσματος νοροϊού - Ένας νεκρός

Περισσότεροι από 1.700 επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που έφτασε στο Μπορντό από τη Μπρεστ τέθηκαν σε καραντίνα λόγω του θανάτου ενός 90χρονου από νοροϊό.

Μεταξύ των 1233 επιβατών, κυρίως Βρετανών και Ιρλανδών, περίπου πενήντα έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Για τον λόγο αυτό, στο πλοίο έχει σπεύσει ιατρικό προσωπικό από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπορντό που πραγματοποιεί εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού, σύμφωνα πηγή που επικαλείται η γαλλική Le Figaro και η οποία διευκρινίζει ότι στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος.

Πιθανή παρουσία νοροϊού

Το πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, σταμάτησε στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και τη Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει για την Ισπανία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν αγκυροβολημένο στο κέντρο της πόλης, χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Οι επιβάτες έβγαζαν φωτογραφίες του Μπορντό από το κατάστρωμα.

Οι τοπικές υγειονομικές Αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς νόσου και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό, ο οποίος πρόσφατα προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.