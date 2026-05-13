Βαρύ «κατηγορώ» για Σαρκοζί - Η εισαγγελία ζήτησε 7 χρόνια φυλάκιση και 300.000 ευρώ πρόστιμο

Ποινή φυλάκισης επτά ετών, χρηματικό πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία στο Εφετείο σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι.

«Να αντιμετωπιστεί όπως κάθε κατηγορούμενος»

Την πρόταση κατέθεσε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν, ο οποίος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο πρώην Γάλλος πρόεδρος «πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Σαρκοζί «θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος».

Η πρόταση της εισαγγελίας παραμένει ίδια με εκείνη που είχε κατατεθεί και σε πρώτο βαθμό, μεταδίδει η Le Parisien.

Η προηγούμενη καταδίκη και η φυλάκιση

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη απόφαση ο Νικολά Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.

Στις 21 Οκτωβρίου 2025 οδηγήθηκε στη φυλακή έπειτα από απόφαση δικαστηρίου του Παρισιού, παραμένοντας κρατούμενος για 20 ημέρες.

Ο ίδιος είχε περιγράψει την εμπειρία της κράτησης ως «εξουθενωτική» και «εφιάλτη», ενώ στη συνέχεια αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.

Αθώωση για μέρος των κατηγοριών

Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αθωώθηκε για τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και κρίθηκε ένοχος μόνο για συνωμοσία.

Παρά ταύτα, καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση, γεγονός που –όπως ο ίδιος έχει αναφέρει– τον ώθησε να γράψει το βιβλίο «Journal d'un prisonnier» («Ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»), το οποίο εξελίχθηκε σε εμπορική επιτυχία.

Procès libyen en appel: "Nous démontrerons la parfaite innocence de Nicolas Sarkozy", assure son avocat Christophe Ingrain pic.twitter.com/v8hNTb8nCO — BFM (@BFMTV) May 13, 2026

Η υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης

Όπως και στην πρώτη δίκη, η εισαγγελία ζήτησε από το δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον Σαρκοζί για όλες τις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διαφθορά και παράνομη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεκλογικής του εκστρατείας το 2007.

Ο πρώην πρόεδρος αρνείται σταθερά τις κατηγορίες που σχετίζονται με το καθεστώς Καντάφι και τη φερόμενη οικονομική ενίσχυση της καμπάνιας του.