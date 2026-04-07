Επιμένει στην αθωότητά του ο Σαρκοζί: «Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δικαστικής δίνης, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία στο Εφετείο για την πολύκροτη υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Ο Σαρκοζί κατηγορείται ότι έλαβε κρυφά εκατομμύρια ευρώ από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι , σε ένα σκάνδαλο που συγκλονίζει τη γαλλική πολιτική σκηνή εδώ και χρόνια.

Η γραμμή άμυνας του Σαρκοζί

Παρά τις βαριές κατηγορίες, ο πρώην ένοικος των Ηλυσίων Πεδίων εμφανίστηκε αμετακίνητος στις θέσεις του, αρνούμενος κάθε εμπλοκή με το λιβυκό καθεστώς.

Η άρνηση των κατηγοριών: Ο Σαρκοζί δήλωσε κατηγορηματικά αθώος, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως αβάσιμες και προϊόν σκευωρίας.

Η στάση στο δικαστήριο: Συνομιλώντας με στενούς συγγενείς και συνεργάτες του, ο πρώην πρόεδρος έδειχνε αποφασισμένος να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους για να καθαρίσει το όνομά του.

Το επίδικο: Η δικαιοσύνη ερευνά αν υπήρξαν παράνομες δωρεές από τη Λιβύη που βοήθησαν τον Σαρκοζί να κερδίσει την προεδρία το 2007, παραβιάζοντας τους κανόνες χρηματοδότησης.

Γιατί η δίκη αυτή είναι κρίσιμη

Η υπόθεση δεν είναι μόνο νομική αλλά και βαθιά πολιτική. Ο Σαρκοζί παραμένει μια επιδραστική προσωπικότητα στη Γαλλία, και η έκβαση του Εφετείου θα καθορίσει την υστεροφημία του.

Το διακύβευμα: Μια οριστική καταδίκη θα αποτελούσε πρωτοφανές πλήγμα για το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Η διεθνής διάσταση: Η εμπλοκή του ονόματος του Καντάφι προσδίδει στην υπόθεση χαρακτηριστικά γεωπολιτικού θρίλερ.

Η δίκη στο Εφετείο αναμένεται να είναι μακρά. Οι υποστηρικτές του Σαρκοζί κάνουν λόγο για «δικαστικό κυνήγι», ενώ οι επικριτές του ζητούν πλήρη διαφάνεια για τις σκοτεινές διαδρομές του χρήματος μεταξύ Παρισιού και Τρίπολης, σύμφωνα με τη γερμανική Zeit.de.