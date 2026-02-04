Χάρι Στάιλς: Στην κορυφή των charts singles και album ως σόλο καλλιτέχνης

Τα πρώην μέλη των One Direction, Χάρι Στάιλς και Λούι Τόμλινσον, γιορτάζουν και οι δύο την άνοδο στο νούμερο ένα στα singles και τα άλμπουμ αντίστοιχα ως σόλο καλλιτέχνες.

Το τελευταίο single του Styles, «Aperture», ανέβηκε αμέσως στο νούμερο ένα στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την Official Charts Company (επίσημη εταιρεία των αγγλικών charts) την ίδια εβδομάδα που ανακοινώθηκε ότι προσπαθεί να καταρρίψει ρεκόρ με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του.

Το «Aperture» είναι το τρίτο σόλο single του Χάρι Στάιλς που έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το κεντρικό τραγούδι στο επερχόμενο τέταρτο σόλο άλμπουμ του, «Kiss All The Time. Disco, Occupationally», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε δύο ακόμη εμφανίσεις στο Στάδιο Γουέμπλεϊ αυτό το καλοκαίρι, θα δώσει 12 συναυλίες, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το ρεκόρ των Coldplay με 10 εμφανίσεις στον χώρο πέρυσι. Εν τω μεταξύ, ο Τόμλινσον δήλωσε ότι είναι «απίστευτα ευγνώμων» στους θαυμαστές του μετά την επιτυχία της ανόδου δεύτερου άλμπουμ του στην κορυφή. Το άλμπουμ του «How Did I Get Here?» που κυκλοφόρησε στις 23 Ιανουαρίου έφθασε στο νούμερο ένα, ενώ το προηγούμενο άλμπουμ του «Faith In The Future», έφτασε επίσης στο νούμερο ένα όταν κυκλοφόρησε το 2022.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό, αλλά το «How Did I Get Here?» είναι το άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο ένα αυτής της εβδομάδας. Είμαι τόσο απίστευτα ευγνώμων για όλο το πάθος και την αφοσίωση των θαυμαστών» τόνισε ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός.

Η διπλή νίκη έρχεται 15 χρόνια αφότου οι One Direction κατέκτησαν την κορυφή του chart για πρώτη φορά με το τραγούδι «What Makes You Beautiful».