Χάρι Στάιλς: Έτρεξε με ψεύτικο όνομα και τερμάτισε στον Μαραθώνιο του Βερολίνου - Η φωτό που τον πρόδωσε

Ο σούπερ σταρ της ποπ, Χάρι Στάιλς, εξέπληξε τους θαυμαστές και τους λάτρεις τους αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων ολοκληρώνοντας τον διάσημο Μαραθώνιο του Βερολίνου την Κυριακή και πετυχαίνοντας έναν εντυπωσιακό χρόνο κάτω των τριών ωρών.

Ο 31χρονος τραγουδιστής, γνωστός ως πρώην μέλος των «One Direction», συμμετείχε μαζί με περίπου 55.000 συμμετέχοντες στον αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε μια διαδρομή που θεωρείται ευρέως η ταχύτερη μαραθώνια πίστα στον κόσμο.

Ο Στάιλς, που φέρεται να έτρεξε με το ψευδώνυμο Στεντ Σαράντος και φορώντας κορδέλα και γυαλιά ηλίου, διέσχισε τη γραμμή τερματισμού σε 2 ώρες, 59 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα – ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα κάτω των τριών ωρών.

Η συμμετοχή του αναφέρθηκε αρχικά από την τοπική εφημερίδα Der Tagesspiegel, με τους διοργανωτές να επιβεβαιώνουν αργότερα την είδηση στο dpa, ενώ η Der Tagesspiegel ανέφερε ότι ο Χάρι Στάιλς είχε ήδη εντοπιστεί να τρέχει στο Βερολίνο, ενόψει του αγώνα της Κυριακής.

Ο Χάρι Στάιλς φωτογραφήθηκε στον τερματισμό με τον Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ, ο οποίος κατέκτησε δύο φορές χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ο Γουάιτχεντ, ο οποίος φέτος προσπαθεί να τρέξει 20 μαραθώνιους, δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram.