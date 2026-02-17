Harry Styles: Στο τιμόνι του Meltdown 2026 «Στόχος μου να μοιραστώ τη μουσική και την τέχνη που αγαπώ»

Την επιμέλεια του Meltdown 2026, του ετήσιου μουσικού Φεστιβάλ στο Southbank Centre του Λονδίνου ανέλαβε ο Harry Styles, σε μια διοργάνωση που συμπίπτει φέτος με τον εορτασμό της 75ης επετείου του κορυφαίου πολιτιστικού κέντρου. Ο διάσημος ποπ σταρ διαδέχεται τη Little Simz, η οποία είχε την επιμέλεια για τη διοργάνωση του 2025, ακολουθώντας τα βήματα θρυλικών καλλιτεχνών που έχουν ηγηθεί του Φεστιβάλ στο παρελθόν, όπως η Grace Jones, ο Nile Rodgers και ο Robert Smith των «The Cure».

«Είναι μεγάλη μου τιμή να επιμελούμαι το Φεστιβάλ Meltdown, ειδικά τη χρονιά της 75ης επετείου του Southbank Centre. Στόχος μου είναι να μοιραστώ τη μουσική και την τέχνη που αγαπώ, τιμώντας παράλληλα την πλούσια ιστορία του χώρου», ανέφερε σε δήλωσή του ο καλλιτέχνης.

«Μας ενώνει η κοινή πεποίθηση ότι η μουσική αποτελεί ζωτικό κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας. Μας φέρνει κοντά, καθώς το Southbank Centre βρίσκεται στην καρδιά αυτής της φιλοσοφίας, προσφέροντας ανεμπόδιστη πρόσβαση σε σπουδαία μουσική τα τελευταία 75 χρόνια. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να έχω αυτή την ευκαιρία σε έναν τόσο εμβληματικό χώρο», συμπλήρωσε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα πάρουν μέρος στην 31η διοργάνωση του Φεστιβάλ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 21 Ιουνίου, πέρα από μια εμφάνιση του ίδιου του Styles, όπως ανέφερε ο Guardian.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η καλλιτεχνική προσέγγιση του τραγουδιστή θα αντλήσει έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα επιρροών — από την ποπ, τη σόουλ και την ηλεκτρονική σκηνή μέχρι τη ροκ και την underground κουλτούρα, δίνοντας παράλληλα βήμα σε ανερχόμενα ταλέντα της βρετανικής μουσικής.