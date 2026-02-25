Iron Maiden: Νέο ντοκιμαντέρ στους κινηματογράφους - Πενήντα χρόνια χρυσής ιστορίας

Νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει την πέντε δεκαετιών πορεία των Iron Maiden στη μουσική βιομηχανία θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους παγκοσμίως τον Μάιο.

Το «Iron Maiden: Burning Ambition» σκηνοθετείται από τον Μάλκολμ Βένβιλ και περιλαμβάνει τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος – καθώς και έναν από τους μάνατζερ τους, τον Ροντ Σμόλγουντ και διάσημους θαυμαστές, όπως ο ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, ο ντράμερ των Metallica Λαρλς Ούρλιχ και ο αρχηγος των Public Enemy Chuck D.

Σε επίσημη σύνοψη του ντοκιμαντέρ αναφέρεται: «Με άνευ προηγουμένου πρόσβαση στα επίσημα αρχεία του συγκροτήματος, το Iron Maiden: Burning Ambition καταγράφει πέντε δεκαετίες ενός από τα πιο εμβληματικά ταξίδια στην ιστορία της μουσικής. Με συνεντεύξεις με το συγκρότημα και συνεισφορές από τους Χαβιέ Μπαρδέμ, Λαρς Ούρλιχ και Chuck D, αυτή η εντυπωσιακή ταινία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα στο ασυμβίβαστο όραμά τους και την ακλόνητη σύνδεσή τους με τον παγκόσμιο στρατό των θαυμαστών τους».

Οι Iron Maiden σχηματίστηκαν στο Ανατολικό Λονδίνο το 1975 και κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους πέντε χρόνια αργότερα. Έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 17 στούντιο άλμπουμ - το πιο πρόσφατο είναι το «Senjutsu» του 2021 - και έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 2.500 ζωντανές εμφανίσεις παγκοσμίως.