Χάρης Ρώμας: «Ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψε ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις»

Στο podcast «Secret» έδωσε συνέντευξη ο Χάρης Ρώμας και αναφέρθηκε στους ανθρώπους που τον πίστεψαν και τον βοήθησαν στα πρώτα του βήματα... κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

«Ο πρώτος άνθρωπος που με πίστεψε ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις. Ήμουν μαθητής στη σχολή, ήξερα ότι θα ακούσω τα εξ αμάξης και ότι θα με διώξει ο Λαζάνης από το Θέατρο Τέχνης, αλλά πήγα στην οντισιόν για την «Πορνογραφία» του μεγάλου Μάνου Χατζιδάκι και μέσα από όλο αυτό τον κόσμο με επέλεξε να παίξω έναν ρόλο, ο οποίος στην πορεία έγινε πολύ μεγάλος. Σπάνια άνθρωποι μπορούν να έχουν αυτού του είδους την αρσενική και θηλυκή υπόσταση μαζί, με αυτό τον τρόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε όμως και για τις απώλειες της ζωής του που τον τραυμάτισαν, όμως κατάφερε να επουλώσει τα τραύματά του και να προχωρήσει μπροστά. «Τις βίωσα οδυνηρά, με θάρρος και πόνο μαζί. Δε μπορεί να γίνει διαφορετικά από το να οπλιστείς με θάρρος εφόσον θέλεις να συνεχίσεις να πορεύεσαι σε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται ζωή» εξομολογήθηκε.