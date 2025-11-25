Χάρης Ρώμας: «Νομίζουν όλοι ότι είμαι Κατακουζηνός, δεν μου φαίνεται, αλλά έχω κάνει άγρια ζωή»

Ο Χάρης Ρώμας ήταν καλεσμένος στο “Νωρίς νωρίς” και μίλησε για τη ζωή του, αλλά και την καριέρα του. «Ανέκαθεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί. Ακόμα και τότε που ήμουν party animal, στις 7 ήμουν στο πόδι. Κοιμόμουν πολύ λίγο, πήγαινα στα πάρτι μιας άλλης εποχής. Δεν μου φαίνεται, νομίζουν όλοι ότι είμαι Κατακουζηνός, αλλά έχω κάνει άγρια ζωή.

Οι ατάκες

Έχω κάνει διαχρονικές δουλειές και στην τηλεόραση και στο θέατρο, που πήγαν και 2 και 3 χρονιές, αλλά και πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά. Από αυτά μαθαίνεις κυρίως. Οι δουλειές μου έβγαλαν ατάκες που έμειναν στην ποπ κουλτούρα. Στο “Λίφτινγκ” είπα για πρώτη φορά την ατάκα “είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό” και αυτό έμεινε. Στον “Βεζύρη” η Ναταλία Καποδίστρια άφησε εποχή με το “Προσκυνήστε το είδωλο”. Αυτά όλα έχουν ένα ειδικό βάρος».

«Έχουν “φάει” πολύ bullying»

Ο δημιουργός αποκάλυψε και από που άντλησε την έμπνευσή του για τη νέα του θεατρική δουλειά με τίτλο “Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα”. «Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στο σπίτι μου και είναι αλβανικής καταγωγής. Τους μελετάω τόσα χρόνια, το bullying που έχουν φάει στην αρχή. Είναι πια άνθρωποι της οικογένειάς μου, δουλεύουν ως βοηθοί στο σπίτι μου. Έτσι έμαθα πράγματα από αυτούς. Πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να προσαρμοστείς και να σε αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις. Έτσι ήρθε η έμπνευση για την παράσταση».