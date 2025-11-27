Χατζησοφιά: «Υπουργός νόμιζε πως τον σατιρίζαμε με τον «Κακό Βεζύρη» - Έπαιρνε θυμωμένος τηλέφωνο»

Η Άννα Χατζησοφιά μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και το “Καλύτερα Αργά” του Action 24 για τις επιτυχίες που έκανε με τον Χάρη Ρώμα στην τηλεόραση που ακόμη και σήμερα σαρώνουν σε τηλεθέαση, αλλά και το μία από αυτές είχε λογοκριθεί από την τότε κυβέρνηση! «Ο “Κακός Βεζύρης” είχε χτυπηθεί και για πολιτικούς λόγους. Είχε την εμμονή ένας υπουργός τότε της κυβέρνησης ότι αναφερόμαστε σ' αυτόν. Όσοι έχουν δει το σίριαλ κάνουν κάποιον συνειρμό παρότι δεν ήταν η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας μπορεί να ήταν μόνο στο σχήμα. Οι καταστάσεις που σατιρίζαμε αφορούσαν τελείως άλλους ανθρώπους.

«Ξέρω τη λογοκρισία που υποστήκαμε»

Ο συγκεκριμένος υπουργός δεν μας πήρε τηλέφωνο, αλλά ξέρουμε ότι είχε πάρει θυμωμένος το κανάλι. Και δεν ήταν ο μόνος που είχε αντιδράσει. Ξέρω τη λογοκρισία που υποστήκαμε. Επειδή ήμουν και στη σκηνοθεσία, πήγαινα στο μοντάζ. Μετά λοιπόν δεν καθόμουν να το δω το επεισόδιο, γιατί είχα ζαλιστεί. Μετά το τρίτο ή τέταρτο επεισόδιο με παίρνει τηλέφωνο ο μοντέρ και μου λέει: “Άννα κάτι κόβουν στο κανάλι” και λέω κάτι θα κόπηκε από το break. Και μου είπε: “Όχι, όχι το παρατήρησα, κάτσε να δω και το επόμενο επεισόδιο”. Τι έκαναν λοιπόν; Έκοβαν το master.

Είχαμε τη λαμπρή έμπνευση να κάνουμε τον κεντρικό ήρωα ερωτευμένο με την εξουσία, χωρίς να τον ενδιαφέρει, ποιου κόμματος φορέας είναι αυτή η ιδεολογία, ποιος την εκπροσωπεί… Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η καρέκλα. Είναι εμπνευσμένος ρόλος από αρχέτυπα του Αριστοφάνη, από τον Φον Δημητράκη, από τον Ιζνογκούντ.

Είχε στο σπίτι του έναν πίνακα διπλής όψης. Από τη μία ήταν η αφίσα του κόμματος και από την άλλη ήταν ένα κολάζ προσώπων από τον Πάπα, τον Μητσοτάκη, τον Παπανδρέου, τον Τσόρτσιλ, τον Χίτλερ, τον Στάλιν. Στην ερώτηση του βοηθού του: “μα τι σχέση έχουν όλα αυτά”, απαντούσε: “αυτοί είχαν την ίδια γκόμενα που δεν θα έχεις εσύ ποτέ, παιδί μου, την εξουσία”. Αυτό λοιπόν ενόχλησε πάρα πολύ. Και δεν μας είπαν τι δουλειά έχει ο Στάλιν με τον Πάπα ή ο Χίτλερ με τον Φιντέλ Κάστρο. Μας είπαν βάλατε στο ίδιο κάδρο τον Μητσοτάκη με τον Παπανδρέου!»

«Το Κωνσταντίνου και Ελένης έφτασε 40-45%»

«Ατάκες από το “Κωνσταντίνου και Ελένης” βλέπουμε να αναπαράγονται στα social, ενώ νέα παιδιά κάνουν βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram και χτυπάνε κάτι τρελά views. Είναι το πιο επιτυχημένο σίριαλ από την άποψη των χρόνων που παίζεται. Φέτος σταμάτησε να προβάλλεται καθημερινά και προβάλλεται μόνο Σαββατοκύριακα και δεν νομίζω ότι ωφέλησε το πρόγραμμα και τα νούμερα του καναλιού για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν σαν να άλλαξε λίγο την ταυτότητά του.

Δεν είναι το σίριαλ που έκανε τα υψηλότερα νούμερα στην πρώτη του μετάδοση. Πήγαινε πολύ καλά, αλλά δεν είχε φτάσει 60% που έφτασε η πρώτη σεζόν του “Καφέ της Χαράς”. Δεν έφτασε σε αυτά τα ύψη. Εντάξει, έφτασε 40-45% τη δεύτερη χρονιά του, όχι την πρώτη. Την πρώτη ήταν δεύτερο στη δεκάδα. Πρώτοι ήταν οι “Δύο ξένοι”, παίζαμε απέναντι».