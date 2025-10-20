Χάρης Ρώμας: «Με το Καφέ της Χαράς κάναμε 60%, το κασέ μου τετραπλασιάστηκε»

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε στην εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» για τους ρόλους της καριέρας του, τις επιτυχίες που έκανε στην TV, ενώ αποκάλυψε πως έχει ήδη δρομολογηθεί η επιστροφή του με νέα σειρά. «Η διαχρονικότητα για τους καλλιτέχνες είναι ένα παράσημο. Μεγαλώνοντας πρέπει να γινόμαστε πιο σεμνοί από ότι ήμασταν νέοι.

Όταν έκανα τη σειρά Οι μεν και οι δεν, ήμουν 30 χρόνων και κάναμε τόσο μεγάλη επιτυχία που ακόμα και ο πατέρας μου -που με ήθελε να γίνω γιατρό- είχε εκπλαγεί με την τόση απήχηση που είχα στον δρόμο και παντού. Όταν είσαι μικρός και έχεις αυτή την επιτυχία νομίζεις πως αυτό θα συμβαίνει πάντα».

«Κάθε εποχή γεννάει ταλέντα»

Ο Ρώμας παραδέχτηκε πως μεγάλες του αγάπες είναι σίγουρα το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και το «Καφέ της χαράς». «Οπωσδήποτε ξεχωρίζω -δια της λογικής- πράγματα που έμειναν τόσο ψηλά στην εκτίμηση και στην αγάπη του κόσμου. Θα ήταν άδικο να μην ξεχωρίσω το Κωνσταντίνου και Ελένης γιατί μπήκε και στα Ρεκόρ Γκίνες για την επαναληπτικότητά του και εξακολουθεί να έχει τεράστια τηλεθέαση κάθε Σαββατοκύριακο.

Επίσης Το Καφέ της Χαράς με εκτίναξε σαν καλλιτέχνη πρώτης γραμμής. Και οικονομικά, το κασέ μου τετραπλασιάστηκε τότε βλέποντας ότι κάναμε 60% τηλεθέαση. Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε το επίπεδο της ζωής μου, τότε η ιδιωτική τηλεόραση σε πλήρωνε, σε εκτίνασσε, σε αξιοποιούσε.

Δεν υπάρχουν αυτού τους είδους οι ανέσεις τώρα πια για τους νέους ανθρώπους, υπάρχουν όμως άλλα πράγματα, πλατφόρμες κλπ. Κάθε εποχή πρέπει να προσαρμόζεται και φυσικά γεννάει ταλέντα».

«Η πολιτική δεν είναι η ζωή μου»

Ο δημιουργός μίλησε και για την τηλεοπτική του επιστροφή που έρχεται πολύ σύντομα. «Εδώ και 5 χρόνια συζητάμε με την Άννα Χατζησοφιά να επιστρέψουμε στα τηλεοπτικά. Περάσαμε από 40 κύματα για να επιλέξουμε το κόνσεπτ.

Δεν είναι μόνο ότι επιστρέφω στην τηλεόραση, επιστρέφω και στη δουλειά μου. Η πολιτική δεν είναι η ζωή μου, δεν είναι η δουλειά μου. Καλλιτέχνης είμαι και καλλιτέχνης θέλω να τελειώσω τη ζωή μου».