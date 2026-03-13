Χειροπέδες σε 38χρονο παιδόφιλο - Πώς παρέσυρε ανήλικη από τα social media με πρόσχημα ένα γατάκι

Χειροπέδες σε έναν 38χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, καθώς κατηγορείται ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τον Μάιο του 2025 όταν ο 38χρονος από τη Νέα Σμύρνη είχε αναρτήσει αγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι χαρίζει ένα νεογέννητο γατάκι. Η ανήλικη κοπέλα -14,5 ετών τότε- επικοινώνησε μαζί του κι αυτός συναντήθηκε μαζί της με το πρόσχημα να της χαρίσει το γατάκι, ωστόσο, γρήγορα κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να αναπτύξουν τακτική επικοινωνία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, ο 38χρονος κάποια στιγμή την έπεισε να τραβήξει κάποιες προσωπικές φωτογραφίες της, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποίησε για να την εκβιάσει και να προβεί σε γενετήσιες πράξεις εναντίον της. Μάλιστα, στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκε και βιολογικό υλικό του 38χρονου στα ρούχα της ανήλικης κοπέλας, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να εκδίδει πριν από λίγα 24ωρα ένταλμα σε βάρος του και τελικά να συλλαμβάνεται στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.